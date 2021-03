Lo Stato Sociale, con “Combat Pop”/ Sesto posto in classifica Sanremo 2021, emozione sul palco con la cover

Lo Stato Sociale in gara a Sanremo 2021 con “Combat pop”

Dopo le prime tre serate del Festival di Sanremo 2021, Lo Stato Sociale in gara con “Combat pop” si trova al sesto posto della classifica provvisoria, che tiene conto dei i voti ottenuti dalla giuria demoscopica nelle prime due serate e dall’orchestra durante la terza. Ieri sera il gruppo bolognese ha commosso il pubblico da casa con un’esibizione sulle note di “Non è per sempre” degli Afterhours (cantata da Albi) dedicata ai lavoratori del mondo dello spettacolo. Insieme a loro su palco c’erano Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo. Nel teatro Ariston, senza pubblico, sono risuonati i nomi di teatri, eventi saltati, inclusi live e concerti, a causa della pandemia. “Ma non sarà per sempre. Credeteci, i nostri fiori non sono ancora rovinati”, sono le parole che hanno chiuso l’esibizione con standing ovation dell’orchestra.

Lo Stato Sociale: al sesto posto della classifica provvisoria di Sanremo 2021

“Abbiamo invitato gli unici ospiti senza i quali non sarebbe stata possibile la nostra vita: i lavoratori dello spettacolo. L’unica cosa che possiamo fare è dire a tutti che ci siamo, siamo qui, facciamo il lavoro più bello del mondo e vogliamo continuare a farlo, tutti”, hanno scritto i ragazzi de Lo Stato Sociale via Twitter subito dopo l’esibizione. Mancano ancora due serate al Festival di Sanremo 2021 e la vittoria del gruppo bolognese è data a 15.00 sulla lavagna della Snai. Sembra difficile che “Combat pop” possa ricalcare il successo di “Una vita in vacanza”, seconda classificata a Sanremo 2018. Ma ancora una volta, in modo completamente diverso, Lo Stato Sociale ha lasciato il segno sul palco dell’Ariston.



