Lo Stato Sociale con Francesco Pannofino e lavoratori dello spettacolo/ Messaggio di…

Nella terza puntata del Festival di Sanremo 2021 Lo Stato Sociale duetterà con gli attori Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo, portando sul palco dell’Ariston la cover di “Non è per sempre”, brano degli anni Novanta degli Afterhours di Manuel Agnelli, di fatto un evergreen dell’universo rock del nostro Paese. La band di Lodo Guenzi ieri sera si è posizionata all’ottavo posto della classifica generale provvisoria della kermesse canora matuziana, candidandosi seriamente al podio finale con la loro “Combat pop”, una canzone imprevedibile e dinamica che coinvolge tutti i componenti del gruppo e risulta gradevole sin dal primo ascolto ed estremamente orecchiabile, con le radio che nelle prossime ore faranno a gara per contendersela.

La scelta de Lo Stato Sociale di portare sul palco dell’Ariston nella serata delle cover Pannofino e i lavoratori dello spettacolo è un segnale importante, volto a riportare al centro dell’attenzione il delicatissimo periodo che stanno vivendo i protagonisti di questo settore: quale migliore occasione di farlo davanti a tutta Italia in diretta su Rai Uno?

LO STATO SOCIALE CON FRANCESCO PANNOFINO E I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: UN DUETTO EMOZIONANTE

Lo Stato Sociale duetterà pertanto questa sera con Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo, portando la cover di un brano dal titolo fortemente emblematico, “Non è per sempre”: una sorta di augurio e di speranza collegati a questo delicato periodo che l’economia italiana intera sta attraversando con miliardi di difficoltà. Un messaggio che contempla anche l’augurio di una imminente rinascita. A proposito di Pannofino, inizialmente al suo posto era stato annunciato il collega Sergio Rubini altro nome di spicco del cinema italiano e delle fiction Rai. Nel corso della nuova conferenza stampa che anticipa la terza serata del Festival però, sarebbe stato annunciato il cambio di programma, come emerso anche dal sito ufficiale Rai che riporta il programma completo della serata dedicata alle cover. Al momento, tuttavia, non sarebbe giunta una spiegazione certa del cambio.



