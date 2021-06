Lo stile di Lady Diana ha conquistato la Gen Z/ Da Tiktok allo streetwear

Sin dal suo ingresso nella famiglia reale più famosa e chiacchierata del mondo, Lady Diana è stata considera dai tabloid un’icona di stile da tenere d’occhio. Sempre perfetta e impeccabile, Diana riusciva a brillare in qualsiasi evento formale o di beneficienza, mettendo spesso nell’ombra il marito. Il suo stile ha però subito un radicale cambiamento dopo il divorzio dal principe Carlo, apparendo più audace e meno composto.

Modesti abiti dalle tinte pastello e dalla lunghezza media hanno lasciato il posto a gonne sopra al ginocchio e capi attillati che risaltavano la sua silhouette slanciata. Tra questi il più famoso è forse l’abito nero con spacco e scollatura – realizzato dalla designer Christina Stambolian – passato alla storia come il “Revenge Dress” (l’abito della vendetta) indossato da Diana il 29 giugno 1994, in occasione di un garden party, dopo che il principe Carlo aveva ammesso alla BBC di aver tradito la moglie con Camilla Paker-Bowles. Negli ultimi tempi, grazie anche alla serie televisiva The Crown, l’interesse verso la principessa Diana è cresciuto tra i giovanissimi.

Lady Diana, i look anni ’90 più amati dalla Generazione Z

Su TikTok, il social network più amato dalla Generazione Z, sono tantissimi i video che vedono le ragazze ricreare lo stile o i look più famosi di Lady Diana. A cominciare dal celebre taglio di capelli alla “Diana” fino all’acquisto di capi in linea con le tendenze a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, lo stile della principessa del Galles sembra tornato in auge anche nello streetwear. Tra i look sfoggiati da Diana più di vent’anni fa, e ad oggi copiati tra le giovanissime, troviamo: i jeans boyfriend con camicia bianca, gli stivali texani abbinati ad un blazer oversize e cappello da baseball, il già citato Revenge Dress e i pantaloncini da ciclista abbinati ad una felpa oversize, sneakers e maxi bag.

Grande fan dello stile alla Diana è la modella Hailey Bieber, moglie del cantante Justin, che più volte è stata immortalata dai paparazzi con look che ricordano appunto la ex moglie del principe Carlo. Ad oggi a Buckingham Palace l’attenzione si è spostata su Kate Middleton, che dal giorno del suo matrimonio con il principe William – in cui ha indossato uno splendido abito da sposa firmato Alexander McQueen – ha dato prova di essere la degna erede della suocera Diana in fatto di stile. E fino ad ora non ha sbagliato un colpo.



