LO STRANO NATALE DI BLANCA SNOW/ Su Rai 2 il film di Kristin Fairweather

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per il pomeriggio di oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, alle ore 15:30 la messa in onda del film “Lo strano Natale di Blanca Snow”. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2018 dalla casa cinematografica Marvista Entertainment. La regia del film è stata affidata a Kristin Fairweather, con il soggetto e la sceneggiatura firmati da Paula Rahn. Nel cast di questa pellicola sono presenti Michelle Randolph, Carolyn Hennesy, Liam McNeill, Colt Prattes, Rich Barnes, Rose Weaver e Naheem Garcia.

Lo strano Natale di Blanca Snow, la trama del film

Blanca Snow sta per compiere 25 anni. La ragazza è rimasta orfana di entrambi i genitori e vive con la perfida matrigna Victoria, disposta a tutto per escluderla dall’eredità e appropriarsi della casa di famiglia. Victoria vuole ristrutturare la villa e assume l’architetto Lucas Prince (Colt Prattes), che si innamora di Blanca. La matrigna, con l’aiuto della sua assistente, ipnotizza la figliastra per farle dimenticare la sua vita e le ultime volontà del padre. Solo il bacio del vero amore può farle tornare i ricordi. Quando si sveglia in una baita fuori città, Blanca non ricorda più niente del suo passato e inizia una nuova vita nel piccolo paese. Qui conosce e si innamora di Hunter (Liam McNeill)… La storia si ispira liberamente alle celebri fiabe di “Cenerentola” e “La bella addormentata nel bosco”, anche se il nome della protagonista è un chiaro riferimento a “Biancaneve”.



