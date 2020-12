Lo Zecchino di Natale 2020/ Anticipazioni e ospiti: Bennato con Cristina D’Avena…

ANTICIPAZIONI ZECCHINO D’ORO DI NATALE 2020

Non c’è Natale senza la magia delle canzoni del Coro Antoniano di Bologna e anche quest’anno torna l’appuntamento con Lo Zecchino di Natale 2020 Venerdì 25 dicembre, alle 9.35 su Rai1, in attesa della 63° edizione del concorso rimandata a maggio 2021, va in onda l’edizione natalizia dello Zecchino D’Oro. Un modo per regalare ai bambini tutta la magia del Natale che, quest’anno, a causa dell’emergenza coronavirus, è molto più intimo e particolare. Filo conduttore dello Zecchino di Natale saranno i desideri dei bambini che, con la sincerità di cui sono capaci, sveleranno ciò che sognano non solo per il Natale 2020, ma anche per il futuro. Al timone dello show dedicato ai più piccoli ci sarà la regina delle sigle dei cartoni animati ovvero Cristina D’Avena e Paolo Belli che regalerà divertimento e allegria con la sua musica.

GLI OSPITI DELLO ZECCHINO D’ORO DI NATALE

Cristina D’Avena e Paolo Belli, tuttavia, non saranno i soli protagonisti dello Zecchino di Natale che avrà un ospite davvero eccezionale come Edoardo Bennato. Il cantautore napoletano tornato sulla scena musicale con il nuovo album “Non c’è”, per l’occasione, canterà insieme al Coro dell’Antoniano “Lo stelliere”, il brano scritto per la manifestazione e vincitore del 45° Zecchino d’Oro nel 2002. Ci saranno, tuttavia, anche altre sorprese. Allo show natalizio di Raiuno dedicato ai più piccoli parteciperà anche l’attrice Ludovica Nasti, famosa per aver recitato nella fiction campione d’ascolti L’amica Geniale e che leggerà una poesia dal suo “Diario”. Spazio, infine, ad Arianna che interpreterà un medley dei più noti brani Disney, amatissimi sia dai bambini che dagli adulti.

GARA DI SOLIDARIETA’

Anche a Natale Lo Zecchino d’Oro non abbandona lo spirito di solidarietà sostenendo l’”Operazione Pane”, che sostiene 15 mense francescane che aiutano le persone che non hanno da mangiare e che stanno attraversando un periodo ancora più difficile a causa dell’emergenza coronavirus. Nel corso dell’appuntamento natalizio ci sarà così modo di ascoltare le storie e i suoi protagonisti. Lo Zecchino di Natale 2020 potrà essere seguito sia in diretta tv che in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



