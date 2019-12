Lo Zecchino di Natale, speciale Zecchino d’Oro/ LaSabri, The Pozzolis Family e…

Saranno le note del 62esimo Zecchino d’Oro ad accompagnare la mattinata in musica di Rai 1. A partire dalle 9.40, appuntamento con lo speciale dedicato allo Zecchino di Natale, che traghetterà i più piccini alla scoperta del magico mondo dell’Antoniano. Nell’appuntamento musicale, spazio alle celebrazioni per il 2020 in vista del centenario della nascita di Gianni Rodari, il cui ricordo sarà affidato alla lettura dell’attore, conduttore ed ex protagonista della Melevisione, Lorenzo Branchetti. Spazio poi ai protagonisti del web con LaSabri, che accompagnerà i telespettatori alla scoperta di tutte le novità del Piccolo coro dell’Antoniano, e con The Pozzolis Family, che proprio assieme al Piccolo Coro Mariele Ventre presentano al pubblico “Il Bambino di Gesso”, tratto dal loro spettacolo “A-live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!”.

Nello spazio dedicato alla musica, la piccola Marta Viola incanterà il pubblico con “La voce della terra”, dopo essersi classificata settima allo Junior Eurovision Song Contest 2019 dello scorso 25 novembre. Dal canto si passerà poi al ballo con il mondo del musical, che porterà in scena alcuni estratti del celebre spettacolo dal titolo “School of rock, mentre il Coro Le Verdi Note dell’Antoniano, assieme a all’Orchestra Senzaspine, aprirà le porte al mondo dei film animati con una versione riarrangiata de “Il cerchio della vita”, brano che fa da colonna sonora al film d’animazione Il Re Leone.

