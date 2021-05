Lo Zecchino D’Oro 2021/ Diretta e ospiti di Carlo Conti e Mara Venier: D’Avena…

Lo Zecchino D’Oro 2021, anticipazioni e diretta

Domenica 30 maggio, dalle 17.20 alle 20 su Rai1, andrà in onda la 63esima edizione de Lo Zecchino D’Oro, la gara canora dedicata ai bambini più famosa della televisione italiana. Dopo l’annullamento della scorsa edizione a causa della pandemia, quest’anno, le canzoni dello Zecchino D’Oro tornano in onda per regalare un pomeriggio ricco di divertimento e di musica ai telespettatori di Raiuno. La doppia diretta con Carlo Conti e Mara Venier comincerà al termine della nuova puntata di Domenica In. Dallo studio di Roma, ci sarà Mara Venier in compagnia di tanti ospiti mentre Carlo Conti condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna. Tanti gli amici vip che animeranno il pomeriggio anche se le vere protagoniste saranno le quattordici canzoni in gara.

Lo Zecchino D’Oro, gli ospiti e le giurie

Ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo formeranno la giuria chiamata a votare le quattordici canzoni in gara. Nella giuria di ospiti ci saranno, tra gli altri, Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena ed Eleonora Daniele. Ci sarà anche una giuria composta da 10 bimbi, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti. Entrambe le giurie dovranno esprimere una preferenza mostrando la paletta con i voti compresi tra 6 e 10. Tra gli ospiti, inoltre, ci saranno Lorenzo Baglioni, che presenterà il nuovo singolo “Insieme”, interpretato con il Coro dell’Antoniano, e i mitici Buffycats dei 44 Gatti. La diretta potrà essere seguita sia in tv su Raiuno che in streaming su Raiplay.

Le canzoni in gara

Le quattordici canzoni in gara che saranno votate dalla giuria degli ospiti e dalla giuria dei bambini sono:

Cha cha cha del gatto nella scatola ”

Cantante: Maria Delfino, 6 anni, di Arenzano (GE)

” Cantante: Maria Delfino, 6 anni, di Arenzano (GE) “ Pappappero ”

Cantante: Nicole Catalano, 6 anni, di Mira (VE)

” Cantante: Nicole Catalano, 6 anni, di Mira (VE) “ Il serpente balbuziente ”

Cantante: Alessandro Pompeo, 6 anni, di Montescaglioso (MT)

” Cantante: Alessandro Pompeo, 6 anni, di Montescaglioso (MT) “ Come le formiche ”

Cantante : Sara Maria Corrado, 7 anni, di Monza (MB) e Aurora Griggio, 4 anni, di Vigonza (PD)

” Cantante : Sara Maria Corrado, 7 anni, di Monza (MB) e Aurora Griggio, 4 anni, di Vigonza (PD) “ Salutare è salutare ”

Cantante: Laura Calbi, 7 anni, di Matera

” Cantante: Laura Calbi, 7 anni, di Matera “ Un minuto ”

Cantante: Angelica Zina Cottone, 8 anni, di Reggio Calabria

” Cantante: Angelica Zina Cottone, 8 anni, di Reggio Calabria “ La vacanza ideale ”

Cantante: David Juan Navarro Solano, 9 anni, di Martina Franca (TA)

” Cantante: David Juan Navarro Solano, 9 anni, di Martina Franca (TA) “ Mille scarpe ”

Cantante: Christine Merveille Kengne, 8 anni, di Monza (MB)

” Cantante: Christine Merveille Kengne, 8 anni, di Monza (MB) “ Pippo e la motoretta ”

Cantante: Alice Giella, 5 anni, di Santo Stefano di Magra (SP)

” Cantante: Alice Giella, 5 anni, di Santo Stefano di Magra (SP) “ Hai visto mai ”

Cantante: Anita Olivieri, 8 anni, di Lurago d’Erba (CO)

” Cantante: Anita Olivieri, 8 anni, di Lurago d’Erba (CO) “ Discopizza dj ”

Cantante: Davide Martiello, 6 anni, di Ginosa (TA)

” Cantante: Davide Martiello, 6 anni, di Ginosa (TA) “ Mozart è stato gestito male ”

Cantante: Davide Bellemo, 6 anni, di Chioggia (VE) e Martina Serravalle, 9 anni, di Bergamo

” Cantante: Davide Bellemo, 6 anni, di Chioggia (VE) e Martina Serravalle, 9 anni, di Bergamo “ Custodi del mondo ”

Cantante: Anita Bartolomei, 7 anni, di Belforte del Chienti (MC)

” Cantante: Anita Bartolomei, 7 anni, di Belforte del Chienti (MC) “Il bambino e il mare”

Cantante: Andrej Avella, 6 anni, di Giardini Naxos (ME)

