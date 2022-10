Lo Zoo di 105: Dj Wender, morta la mamma/ “Eri il mio mondo…”, trasmissione sospesa

Lo zoo di 105 chiude i battenti per una settimana: morta la mamma di Dj Wender: “Un fulmine a ciel sereno…”

Domenica è stata una grave giornata di lutto per un membro della famiglia dello Zoo di 105: si tratta dello storico Dj Wender che ha perso la sua dolce mamma. È così che il programma televisivo e radiofonico ha deciso di chiudere i battenti anche in occasione del funerale della donna che si terrà mercoledì a Torino. A dare la notizia della chiusura e del grave lutto è stato il padre del programma, Marco Mazzoli, collega ma specialmente amico di dj Wender, ha dato la triste notizia sulla propria pagina Facebook.

ALDO CAZZULLO,CHI È E LA MOGLIE MONICA MALETTO/ Retroscena sull'ultimo libro "La mia sicurezza a rischio se…"

Mazzoli ha infatti scritto: “La famiglia dello Zoo si ferma per una settimana! Siamo in lutto per la scomparsa della mamma di Wender. Purtroppo non siamo mai pronti per questi tristi avvenimenti, nemmeno noi, che siamo abituati a ridere e scherzare su tutto! Grazie a tutti per la comprensione”. Sulle proprie storie Instagram poi l’uomo ha specificato come la morte della madre di Wender abbia colpito un po’ tutti i membri dello Zoo di 105 come un vero e proprio “fulmine a ciel sereno”, specialmente perché è stata una morte totalmente inaspettata.

Denise Pipitone, pista valtellinese/ Gijlia: "Nessuno mi ha cercata in 20 anni"

Dj Wender, dello Zoo di 105, ricorda la madre con una dedica commuovente: “Sei la mia mamma e lo sarai per sempre…”

È così che DJ Wender, storico dj della trasmissione radiofonica e televisiva, lo Zoo di 105, ha voluto dedicare un messaggio speciale a sua madre, morta nella serata di domenica. Vincenzo Giannatempo, così si chiama il dj all’anagrafe, ha scritto sul proprio profilo Instagram un ultimo saluto alla donna: “Vorrei scrivere tante cose di te, Vorrei poter dire al mondo intero quello che hai fatto per rendermi l’uomo che sono con tutte le malattie che hai avuto. Mi hai dato speranza e mi hai insegnato a sognare e a rincorrere i miei sogni. Mi hai dato conforto nei momenti più difficili e non mi hai fatto mancare mai niente”, ha esordito.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON SANTINO A UOMINI E DONNE/ "Frequenta le 28enni..."

Dj Wender ha continuato poi: “Eri il mio mondo dove potermi nascondere dai pericoli e dalle delusioni. Ma ieri sera quando te ne sei andata mentre ti tenevo la mano ricordati sempre quello che ti ho detto all’orecchio… I bimbi cresceranno bene e staremo bene, grazie per tutto quello che hai fatto per noi e stai tranquilla che staremo bene. Ora puoi andare mamma puoi andare tranquilla. Grazie di avermi dato la vita. Sei la mia mamma e lo sarai per sempre per sempre e per sempre……Il tuo piccolo Enzino“.

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wender (@wenderofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA