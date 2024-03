Loana Vatiero, sorella di Perla attacca Alessio Falsone e difende Mirko Brunetti/ “Pagliaccio, ha uno scopo”

Alessio Falsone nel mirino di Loana Vatiero (sorella di Perla): “Un pagliaccio, aveva un solo scopo”

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello 2024, la sorella di Perla Vatiero, Loana, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it in cui si è espressa sul percorso dell’ex volto di Temptation Island nella Casa più spiata d’Italia, dalla crisi fino alla riconciliazione con il fidanzato Mirko Brunetti fino al comportamento di Alessio Falsone. Su quest’ultimo Loana ha speso parole al veleno sostenendo che sia un pagliaccio stratega con un preciso piano in mente.

Nel dettaglio, infatti, Loana Vatiero ha attaccato duramente Alessio Falsone del Grande Fratello 2024: “Alessio è un pagliaccio. È entrato nella Casa con lo scopo di avere una storia e questa notte, grazie ad Anita, lo ha raggiunto. Mia sorella era una di quelle concorrenti che ha avuto maggiormente i riflettori puntati addosso quindi per lui era un ottimo punto di inizio. Perla è molto buona, non si renderà mai conto della furbizia di Alessio. Per lui è solo un gioco. Immagino sia entrato solo per portare un po’ di confusione nella coppia. Ma a Perla di certo non piace.”

Mirko Brunetti difeso a spada tratta da Loana Vatiero: “Non sta prendendo in giro Perla”

Durante l’intervista a Fanpage.it Loana Vatiero ha difeso a spada tratta Mirko Brunetti definendolo un bravo ragazzo. Innanzitutto ha spiegato perché in passato non era favorevole ad un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko: “Io ad esprimere questo desiderio non l’ho fatto perché credo che Mirko non sia un bravo ragazzo ma perché l’ho vista soffrire troppo per questa storia. Ci sono stati episodi accaduti durante la relazione tra Mirko e Greta che a Perla hanno fatto malissimo.” E subito ha aggiunto che la velocità con il quale il ragazzo si era avvicinato a Greta Rossetti, la loro storia d’amore ed il tatuaggio insieme a pochi giorni della fine di Temptation Island hanno trasformato ai suoi occhi ed a quelli della sua famiglia Mirko in un mostro.

Da allora, però, sono passati mesi, tutti e tre i protagonisti hanno partecipato al Grande Fratello 2024 dimostrando le loro intenzioni ed alla fine, una volta fuori dalla Casa, Mirko Brunetti ha dichiarato il suo amore a Perla Vatiero. Tuttavia, Alfonso Signorini dubbioso si è chiesto se Brunetti non fosse più interessato ai fan che a Perla, ma su questo Loana non ha dubbi sulla sua sincerità: “Io lo conosco e pensare che la stia prendendo in giro è follia. Ci siamo parlati e tutto mi ha dato tranne l’impressione di essere uno che intendesse seguire il volere dei fan. In generale, credo nel senso di protezione che Mirko prova nei confronti di Perla. Nell’amore non lo so. Sono cambiati entrambi.”











