Lobby cibo sintetico contro allevatori “inquinanti”/ Le pressioni sui paesi G20 per “redistribuire” i fondi

Le lobby del cibo sintetico e le pressioni sui paesi del G20 per “tagliare” i fondi destinati agli allevatori

Tagliare o quantomeno redistribuire i fondi destinati agli allevatori e ai caseifici inquinanti. Sarebbe questa l’ultima idea del gruppo Fairr, la rete che unisce i colossi della finanza e i grandi produttori di alimenti sintetici. Secondo quanto riferisce La verità, in un articolo a firma di Alessandro Rico, sarebbe in atto un’opera di convincimento e pressioni sui paesi G20 per dare una sforbiciata ai fondi destinati appunto alle categorie sopra menzionate. Chi preme per tale cambiamento, infatti, auspicherebbe ad un passaggio al consumo di “proteine alternative a minor impatto”.

Ma chi è che vuole più di ogni altro le carni sintetiche e chi è che sta investendo in questo settore? Il giornalista di Quarta Repubblica, Nicola Porro, in uno dei suoi articoli sul proprio sito web, fa il nome di Bill Gates, motivando così la scelta del ricco imprenditore di investire in diversi terreni agricoli in molti stati americani.

Carne in laboratorio, ogni dettaglio viene progettato preventivamente a tavolino

Nel frattempo, dunque, le lobby del cibo sintetico scalpitano per ottenere il via libera alla produzione e al consumo del petto di pollo stampato in 3d. Un via libera che non appare così lontano. Basti pensare che, proprio durante una puntata di Quarta Repubblica, l’inviato del programma ha avuto modo di recarsi in Spagna in un’azienda che già adesso produce la carne in laboratorio attraverso l’utilizzo di cellule animali, studia e plasma a tavolino ogni dettaglio, potendo incidere sul colore e sulla forma, dall’orientamento delle fibre al gusto di ciò che viene prodotto.

L’idea base del cibo sintetico resta quella di ridurre il consumo di carne “naturale” che, come sostengono gli esperti, inquina troppo a causa degli allevamenti intensivi e che soprattutto non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno per la popolazione mondiale. Si troverà mai un punto di equilibrio tra i puristi della carne e i fautori del cibo sintetico?











