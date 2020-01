Lobotka al Napoli/ Calciomercato, finite visite mediche: ecco il pivote per Gattuso

Terminate le visite mediche di Stanislav Lobotka, lo slovacco sarà un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista ha lasciato la clinica Villa Stuart a Roma ed oggi pomeriggio sarà allo stadio Olimpico per assistere alla sfida tra Lazio e partenopei. Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex tecnico del Celta Vigo Juan Carlos Unzué ha spiegato: «Stanislav è un bravo ragazzo, siamo stati tanto insieme al Celta Vigo e ho solo bei ricordi di lui. È un calciatore molto intelligente, un lavoratore vero, un uomo di cui fidarsi pienamente. Si è sforzato di imparare lo spagnolo fin dal primo giorno in cui è arrivato, sorprendendo tutti per la sua facilità e velocità di adattamento alla Liga. Dall’esordio nel nostro campionato ne ha fatta eccome di strada». L’allenatore spagnolo ha poi aggiunto: «In quale ruolo lo vedo meglio? Come pivote, nel 4-3-3. Lobotka, per le caratteristiche che ha, è perfetto in mezzo al campo col compito di costruire il gioco fin dalle retrovie a prescindere dalla pressione degli avversari. Le sue principali virtù vengono fuori, infatti, proprio se la sua squadra vuole controllare il gioco e muovere sempre il pallone». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LOBOTKA-NAPOLI, VISITE MEDICHE IN CORSO

Sono iniziate le visite mediche di Stanislav Lobotka a Roma: il centrocampista slovacco sarà un nuovo calciatore del Napoli, manca solo l’ufficialità. Un affare importante per la società di Aurelio de Laurentiis, che accontenta il tecnico Gennaro Gattuso: «E’ un giocatore importante, dal grande futuro e molto forte. Dal primo giorno ho detto che mi piace lavorare con le coppie, ogni ruolo». Intervenuto ieri in conferenza stampa, Ringhio ha poi sottolineato: «Giochiamo a 3 e ne siamo 4, Gaetano non ha mai giocato lì, ne abbiamo quindi 4 di ruolo, per le coppie ne mancano 2. Fabian è chiaro, preferisce più giocare da mezzala, ma facciamo di necessità virtù anche se con l’Inter ha fatto a tratti buone cose, ma è chiaro che serve del tempo ed alcune cose non le ha, perciò cerchiamo i doppi ruoli. Quando hai tutti i doppi ruoli ti alleni meglio, c’è competitività, qualcuno dà di più…». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

STANISLAV LOBOTKA AL NAPOLI, ACCORDO COL CELTA VIGO

Stanislav Lobotka al Napoli, è fatta: dopo Diego Demme, la dirigenza partenopea ha regalato a mister Gennaro Gattuso un altro rinforzo di qualità per la mediana. Come spiega Sport Mediaset, il Celta Vigo riceverà 20 milioni di euro per il cartellino della mezzala slovacca: il club di Liga non ha fatto alcuno sconto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dato che dovrà dare il 25% della cifra incassata al Nordsjaelland, ex club del calciatore. Lobotka metterà nero su bianco un contratto di cinque anni da 1,8 milioni di euro a stagione. Visite mediche in programma nelle prossime ore alla clinica Villa Stuart di Roma.

Una volta terminato l’iter sanitario, Stanislav Lobotka partirà per lo stadio Olimpico di Roma per poter assistere alla sfida tra il suo Napoli e la Lazio, in programma oggi alle ore 18.00. L’occasione per conoscere il tecnico Gattuso ed i nuovi compagni, a partire dallo stesso Diego Demme: anche l’ex Red Bull Lipsia dovrebbe essere all’Olimpico, le visite mediche le ha sostenute nella giornata di ieri. I due nuovi centrocampisti azzurri saranno disponibili a partire dalla sfida di martedì contro il Perugia, valida per gli ottavi di finale. Non resta che attendere l’ufficialità, ma ci siamo: Lobotka sarà un nuovo calciatore del Napoli.



