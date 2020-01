Lobotka al Napoli?/ Calciomercato news: Gattuso ha fretta e spunta l’indizio social

In casa dei campani sono ore febbrili per l’approdo di Lobotka al Napoli in questa sessione di calciomercato invernale. La trattativa con il Celta Vigo per il cartellino del centrocampista è nota da tempo e pare che siano ben frequenti anche i contatti tra le parti. Il club campano ha però ben fretta di far arrivare lo slovacco nel capoluogo e lo stesso Gattuso si è esposto in tal senso, anche senza fare nomi diretti. Pure però nel frattempo il tecnico del Celta Vigo ha convocato lo stesso Lobotka per il prossimo match con l’Osasuna e tale indizio fa presumere che ancora l’accordo tra le parti sia lontano.

CALCOMERCATO NAPOLI: SPNTA L’INDIZIO SOCIAL

Quello che però rassicura i tifosi azzurri dell’approdo di Lobotka al Napoli non è solo la grande convinzione con cui la dirigenza dei partenopei sta conducendo la trattativa con il Celta Vigo, ma pure il forte desiderio dello stesso slovacco di approdare alla corte di Gattuso. L’ultimo indizio che Lobotka ha dato è stato un semplice like, ma messo sotto il post su Instagram del Napoli riferito alle ultime parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa. Insomma la simpatia tra il club azzurro e lo slovacco è forte: ora si tratta solo di chiudere in fretta l’affare di calciomercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA