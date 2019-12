Lobotka al Napoli?/ Da battere la concorrenza del Milan: Pereira l’alternativa

Stanislav Lobotka è il nome caldo per il mercato del Napoli. La dirigenza azzurra è al lavoro per consegnare rinforzi di spessore al tecnico Gennaro Gattuso e per la mediana è tornato di moda lo slovacco di proprietà Celta Vigo. Già accostato al club di proprietà De Laurentiis nelle precedenti sessioni di mercato, il centrocampista è pronto a fare il salto di qualità ma la società spagnola non ha intenzione di cederlo a prezzi di saldo: la clausola è da 50 milioni di euro, la cifra richiesta è poco superiore alla metà del prezzo della clausola. Non è da escludere l’ipotesi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Sulle tracce di Lobotka c’è anche il Milan, pronto a rafforzare il centrocampo dopo il colpo Zlatan Ibrahimovic. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, ma gli azzurri fanno sul serio. Non mancano ovviamente le alternative: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta seguendo con interesse anche i profili di Granit Xhaka (Arsenal) e Danilo Pereira (Porto).

