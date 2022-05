L’oca selvaggia colpisce ancora/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck

L’oca selvaggia colpisce ancora, film Rete 4 diretto da Andrew V. McLaglen

L’oca selvaggia colpisce ancora è il film che Rete 4 manda in onda oggi, mercoledì 25 maggio, a partire dalle 16.45. La pellicola è del 1980, distribuita da Medusa Distribution e prodotta da Luan Lloyd per Richmond LHP (London) Lorimar (Los Angeles) Varius (Zurich). Il titolo originale è The sea wolves.

I Magnifici 7, Rai 2/ Remake del capolavoro di Kurosawa I sette Samurai

La regia è di Andrew V. McLaglen, in trentaquattro anni di carriera ha diretto ventisette film, i più celebri sono: La vita del west e L’oca selvaggia colpisce ancora. Ha diretto attori come Dean Martin, Clint Eastwood, Perry Mason, James Stuard e John Wayne. Andrew V. McLaglen è rimasto sempre associato al genere western, nato nel 1920 è morto all’età di 94 anni. Il primo film che ne ha curato la regia è stato Il vendicatore dell’Arizona nel 1956.

50 sfumature di rosso, Canale 5/ Trama e cast: epilogo della saga con Dakota Johnson e Jamie Dornan

Ne L’oca selvaggia colpisce ancora l’attore principale è Gregory Peck, in cinquantasei anni di carriera ha interpretato 53 film. Ha vinto il Premio Oscar nel 1963 come migliore attore protagonista per Il buio oltre la siepe. Dal 1947 al 1969 gli sono stati attribuiti cinque Golden Globe tra cui: due Premi world film favorite, un Premio Cecil B. DeMille e due Premi come migliore attore protagonista in un film drammatico per: Il buio oltre la siepe e Il cucciolo. Nel 1963 al Festival di Berlino gli è stato consegnato il Premio Orso d’Oro alla carriera. Nel 2003 ha ricevuto un Premio David di Donatello alla carriera. Il cast si arricchisce della presenza di Patrick Allen, Martin Benson e Roger Monroe.

L'ultimo colpo in canna/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford

L’oca selvaggia colpisce ancora, la trama: la Seconda Guerra Mondiale in India

La storia de L’oca selvaggia colpisce ancora è ambientata in India, siamo nel 1943 c’è la Seconda Guerra Mondiale in corso, il problema da risolvere è rintracciare un sottomarino tedesco che riesce sempre a individuare la posizione delle navi mercantili inglesi e affondarle.

Il comando inglese da ordine a un gruppo di agenti appartenenti ai servizi segreti di scovare la nave tedesca e distruggerla. Dopo una serie di indagini il capitano Gavin Steward (Roger Monroe) e il colonnello Lewis Pugh (Gregory Peck) scoprono che la posizione delle navi alleate viene comunicata al sottomarino dall’Erehnfels, un mercantile con bandiera tedesca situato nel porto di Goa in territorio portoghese in stato di neutralità. I due agenti inglesi decidono di mettere fine a questa strage e reclutano un gruppo di militari un po’ avanti con l’età. La missione viene affidata ai reduci del “Calcutta Cavalleggeri” la cui ultima missione risale al 1900. Dopo aver tolto di torno alcune spie tedesche, Pugh e Steward decidono di abbattere la nave e distruggere la radio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA