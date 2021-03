L’oca selvaggia colpisce ancora/ Su Rete 4 il film con Roger Moore e Gregory Peck

L’oca selvaggia colpisce ancora va in onda dalle ore 16.50 di oggi, 25 marzo, sul canale Rete 4. Il film, girato dal regista Andrew V. McLaglen nel 1980, vede come protagonisti degli attori di grande fama come David Niven, Roger Moore e Gregory Peck. Il film, di genere, guerra/drammatico, narra la vicende di un manipolo di soldati nel 1944, durante il pieno della seconda guerra mondiale. Le musiche del film sono state curate da Roy Budd, mentre la sceneggiatura fu scritta dal grande Reginald Rose.

Barry Seal film, Italia 1/ Cast e trama: Tom Cruise protagonista (24 marzo)

L’oca selvaggia colpisce ancora, la trama

Diamo uno sguardo alla trama de L’oca selvaggia colpisce ancora. Nel 1944 un sottomarino inglese è alle prese con un sottomarino tedesco in India. Grazie all’efficienza degli ufficiali tedeschi, il sottomarino è sempre in grado di intercettare e di affondare le navi mercantili inglesi, motivo per il quale è indispensabile adoperare tutte le proprie forze per poterlo fermare. Il colonnello Lewis Pugh e il capitano Gavin Stewart, entrambi facenti parti dei servizi segreti britannici, scoprono che la posizione di tutte quelle che sono le navi alleate viene rivelata da un mercantile tedesco, l’Erehnfels, che si trova ancorato in una zona neutrale del Portogallo. Dopo aver deciso di eliminare alcune spie tedesche, i due ufficiali decidono dunque di affondare definitivamente la nave, ponendo così fine a questo via vai di informazioni.

MIA E IL LEONE BIANCO, FILM RAI 1/ Il prezioso aiuto di Kevin Richardson...

Il comando britannico, sebbene incoraggi la missione, deve necessariamente informare gli ufficiali che il suo coinvolgimento deve essere assolutamente negato nel caso in cui la missione fallisca. La missione, caratterizzata da una tale segretezza, viene dunque affidata al Calcutta Cavalleggeri, formato da un gruppo di soldati a riposo che hanno fatto l’ultima azione di guerriglia nel 1900.

LEGGI ANCHE:

Nostra Signora di Fatima/ Su Rete 4 il film con Susan Whitney (oggi, 24 marzo 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA