Locatelli alla Juventus/ Calciomercato news: è fatta, raggiunto accordo col Sassuolo

Doveva essere la giornata decisiva per definire il passaggio di Manuel Locatelli alla Juventus dal Sassuolo e così è stato. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport infatti, i bianconeri avrebbero trovato in queste ore l’intesa con i neroverdi per il trasferimento del centrocampista Campione d’Europa alla corte di mister Massimiliano Allegri. Le parti si sarebbero dovute incontrare appunto oggi dopo i tanti contatti avuti nelle scorse settimane ed alla fine la richiesta degli emiliani riguardante la formula è stata accettata dai piemontesi e dunque Locatelli arriverà alla Vecchia Signora in prestito con obbligo di riscatto incondizionato. La Juventus verserà dunque quanto promesso al Sassuolo a prescindere dalla qualificazione alla Champions League nella prossima annata calcistica 2022/2023.

CALCIOMERCATO NEWS, ACCETTATA L’ULTIMA PROPOSTA

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Manuel Locatelli alla Juventus è quindi giunto finalmente alla sua conclusione. Il prestito sarà biennale, quasi gratuito, con obbligo di riscatto incondizionato a 35 milioni di euro bonus compresi da versare al Sassuolo nel 2023. L’amministratore delegato neroverde Carnevali riesce così ad accontentare la volontà dello stesso Locatelli di trasferirsi alla Juventus avendo deciso di non prendere in considerazione altre pretendendi come ad esempio i londinesi dell’Arsenal, che avrebbero pagato anche una somma superiore per aggiudicarsi il centrocampista della Nazionale italiana del ct Mancini.

