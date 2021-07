Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news, il Sassuolo apre all’arrivo di Dragusin

CALCIOMERCATO NEWS, LOCATELLI VERSO LA JUVENTUS

Il calciomercato prosegue inesorabile e con il passare delle ore sembra sempre più probabile di vedere Manuel Locatelli alla Juventus. Il calciatore di proprietà del Sassuolo è attualmente in vacanza dopo il successo ottenuto con la Nazionale italiana del ct Mancini ad Euro 2020 ma i club continuano a parlare del suo trasferimento e, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sport Mediaset, sarebbe emerso recentemente un nuovo aspetto che a breve porterebbe Locatelli nella Torino bianconera. Nonostante la richiesta da 40 milioni di euro per il suo cartellino, il Sassuolo si sarebbe convinto ad accettare la proposta della Juventus comprendente l’inserimento di Radu Dragusin come contropartita tecnica a causa della volontà dello stesso ex milanista di mettersi a disposizione di mister Massimiliano Allegri nella prossima stagione. A questo punto pare essere solo una questione di giorni prima che arrivi l’ufficialità del trasferimento. Il tormentone di calciomercato riguardante Locatelli sembra essere giunto alla sua conclusione con buona pace dei dirigenti del Sassuolo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Atalanta interessata al turco Demiral

CALCIOMERCATO NEWS, DRAGUSIN NELL’OPERAZIONE

La trattativa per portare Locatelli alla Juventus sembra ormai essersi sbloccata grazie a Dragusin. Lo scorso anno tra Juventus ed Under 23 Dragusin è riuscito a collezionare 14 presenze complessive tra campionati e coppe varie a cui si aggiunge pure una rete messa a segno in Serie C. Niente da fare dunque per l’Arsenal, squadra che pareva essere disposta a coprire la somma richiesta dal Sassuolo di 40 milioni di euro netti senza l’inserimento di eventuali contropartite tecniche. La campagna acquisti della Juve non si ferma in ogni caso qui ed i nomi su cui si sta lavorando sono diversi sia in entrata ma anche in uscita.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Paredes nuova idea per la mediana al posto di ArthurCalciomercato Juventus/ Cristiano Ronaldo enigmatico sui social, ecco cos'ha postato

© RIPRODUZIONE RISERVATA