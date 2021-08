Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news: oggi nuovo incontro, l’alternativa…

CALCIOMERCATO NEWS, MANUEL LOCATELLI ALLA JUVENTUS

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Manuel Locatelli alla Juventus potrebbe presto giungere al termine. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, in questo venerdì di agosto i dirigenti del club bianconero e quelli della società neroverde hanno in programma un incontro per cercare di chiudere l’operazione dopo i tanti contatti avuti nelle scorse settimane. Oggi quindi l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene ed il direttore sportivo Cherubini si siederanno al tavolo con l’ad Carnevali ed il ds Rossi appunto per limare le ultime differenze tra domanda ed offerta così da accontentare anche la volontà del Campione d’Europa, che preferisce sposare la causa della Vecchia Signora avendo per esempio rifiutato la corte dell’Arsenal e quindi un’avventura all’estero. Rifiutata la proposta da 32 milioni di euro, il Sassuolo abbasserà le sue pretese così come la Juventus si avvicinerà ancora ai 40 milioni di euro chiesti inizialmente mentre la formula dovrebbe essere quella del prestito annuale.

Calciomercato Juventus/ Per il centrocampo resta in corsa anche Tolisso

CALCIOMERCATO NEWS, L’ALTERNATIVA E’ PJANIC

Le chances di vedere Manuel Locatelli alla Juventus nei prossimi giorni potrebbero aumentare già a partire da questa sera. La sensazione è che l’incontro sarà decisivo per completare questa operazione, in cui i bianconeri inseriranno magari una contropartita tecnica per convincere gli emiliani: Dragusin, Fagioli e Ranocchia restano i primi indiziati a partire. Se però la Juventus non dovesse trovare l’intesa con il Sassuolo, allora il presidente Agnelli virerà sul ritorno di Miralem Pjanic. Escluso dalla rosa del Barcellona dato che la società ha bisogno di risparmiare, il bosniaco sarebbe pronto a vestire ancora una volta la maglia bianconera.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Ipotesi scambio col Milan: Ramsey per RomagnoliPjanic alla Juventus?/ Calciomercato news, raggiunta l'intesa con il Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA