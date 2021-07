Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato news, proposto un bonus sulla rivendita

CALCIOMERCATO NEWS, MANUEL LOCATELLI ALLA JUVENTUS

Le indiscrezioni riguardanti la possibilità di vedere Manuel Locatelli alla Juventus da qui alla fine del calciomercato estivo continuano a farsi sempre più insistenti. Concluso l’Europeo, vinto con la Nazionale italiana, ora il centrocampista di proprietà del Sassuolo è in vacanza ma i dirigenti delle due società continuano a discutere il suo futuro per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri vorrebbero convincere i neroverdi inserendo una clausola sulla futura rivendita dell’ex milanista del 25% che si andrebbe ad aggiungere ai 5 milioni più 20 di bonus da versare entro il giugno del 2022, senza dimenticare pure i 7 milioni di bonus derivati da rendimento e risultati ottenuto. Intanto il procuratore Beppe Riso, accompagnando Gollini a firmare con il Tottenham, ha smentito i rumors riguardanti l’inserimento di un suo assistito, il centrocampista diciannovenne Nicolò Rovella, in questa operazione spiegando: “Rovella inserito nella trattativa per Locatelli? Stiamo valutando, ma il Sassuolo è un’invezione. O resta alla Juve o torna al Genoa.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Griezmann resta lontano, ecco le parole dei dirigenti

CALCIOMERCATO NEWS, NOVITA’ SUPER BONUS SULLA RIVENDITA

Le chances di vedere Locatelli alla Juventus potrebbero dunque aumentare nel corso dei prossimi giorni. Interpellato in esclusiva da Sky Sport, il dirigente del Siena Giorgio Perinetti ha offerto il suo parere riguardo a questa situazione spiegando: “Locatelli ha detto no all’Arsenal e sì alla Juve. La Juve sa che lui predilige i bianconeri ed è bene che resti in Italia. Andrà a irrobustire il reparto di centrocampo, che è quello che ha reso meno lo scorso anno. Io avevo provato a portarlo al Genoa, ma alla fine mi giocarono un tiro mancino.”

LEGGI ANCHE:

Chiesa incedibile per la Juventus/ Calciomercato, "no" al Chelsea che va su BerardiCalciomercato Juventus/ Icardi resta nel mirino osservando il futuro di Mbappé

© RIPRODUZIONE RISERVATA