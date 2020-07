Locatelli alla Juventus?/ Calciomercato: Sarri primo sponsor, il Sassuolo…

Reduce da una stagione di altissimo livello, Manuel Locatelli è pronto per fare il salto di qualità. Il centrocampista del Sassuolo ha raccolto 30 presenze e 4 assist in questa stagione, sfoderando prestazioni di qualità e quantità. Fondamentale la gestione di De Zerbi, capace di trasformarlo da giovane di talento a certezza da top club. Il 22enne è da tempo sul taccuino di numerosi top club – Atletico Madrid in primis – ma la Juventus è pronta a fare sul serio: Fabio Paratici lo segue da vicino da diverso tempo e lo considera un elemento perfetto per lo scacchiere di Maurizio Sarri. Fabrizio Romano su Calciomercato.com ha messo in evidenza che la Vecchia Signora vorrebbe aspettare il 2021 per fare un grosso investimento, così da concedere a “Loca” un’altra annata da protagonista in neroverde. Senza dimenticare che la dirigenza emiliana ha promesso a De Zerbi di trattenere il numero 77 almeno per un’altra stagione. Ma attenzione alle dinamiche del mercato estivo…

LOCATELLI-JUVENTUS: SARRI PRIMO SPONSOR

Perfezionata l’operazione Arthur con il Barcellona, la Juventus si è messa al lavoro per regalare a Maurizio Sarri un metronomo per la mediana. Toni Kroos è uno dei sogni di Paratici, ma il primo nome sulla lista del tecnico è quello di Jorginho, suo fedelissimo sin dai tempi di Napoli. La trattativa con il Chelsea non è delle più semplici ed al momento i Blues non aprono al prestito oneroso con obbligo di riscatto. Da scartare anche l’ipotesi di un inserimento di Aaron Ramsey nella trattativa. Per questo motivo la Juventus potrebbe “anticipare” il colpo Manuel Locatelli: Sarri lo apprezza molto e la sua duttilità potrebbe fare al caso dei bianconeri, considerando che l’ex Milan può giocare sia da mediano che da mezzala. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni…



© RIPRODUZIONE RISERVATA