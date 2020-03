Locatelli all’Inter?/ Calciomercato, il giocatore del Sassuolo nel mirino di Conte

Si lavora in vista della prossima sessione di calciomercato estiva in casa Inter e anzi secondo le ultime voci, pare che la dirigenza nerazzurra sia già all’opera per fornire a Conte un ottimo rinforzo per il centrocampo nello schieramento di Antonio Conte. Per Tuttosport, infatti pare che i milanesi vogliano proseguire nel programma di “italianizzazione” dello spogliatoio, puntando sul capitano dell’Italia Under 21 e regista del Sassuolo Manuel Locatelli, all’Inter dunque per la finestra di giugno. Il valore del giocatore è indiscutibile: ex Milan, il regista di Lecco è arrivato a vestire i colori del club emiliano a titolo definitivo (dopo una stagione in prestito) solo nel luglio del 2019 e potrebbe dunque già fare le valigie per tornare a Milano, nella sua sponda nerazzurra. Per lui in stagione poi non dimentichiamo a tabella 1580 minuti in campionato e ben tre assist vincenti firmati.

LOCATELLI ALL’INTER?, AFFARE POSSIBILE PER GIUGNO

Prima che Locatelli arrivi all’Inter però la strada è lunga: al momento infatti si tratta solo di un’ipotesi di calciomercato, che però pare avvero solleticare la dirigenza nerazzurra. La giovane età e il noto talento giocano in favore di Locatelli, come pure gli ottimi rapporti tra Inter e Sassuolo, già consolidati anche in tempi recenti con gli affari di mercato Sensi e Politano. Ma non solo: certo Conte è in cerca di un ottimo vice al centro del campo, per Marcelo Brozovic: il numero 77 è indispensabile nello spogliatoio nerazzurro, ma non Borja Valero, che invece è dato per il momento partente da Milano (questo già in estate). Va però aggiunto che per tale ruolo, Locatelli non è il solo ad essere finito nel mirino dell’Inter: occhio anche a Castrovilli della Fiorentina.

