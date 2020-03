Locatelli all’Inter?/ Calciomercato: il Sassuolo lo valuta a 25 milioni e Marotta…

Per la finestra del calciomercato estivo, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per consegnare validi rinforzi a centrocampo ad Antonio Conte e tra i tanti nomi vagliati sta acquisendo sempre più quota, l’ipotesi di mercato che vedrebbe Manuel Locatelli all’Inter già a luglio. L’idea non è nuovissima ma già da qualche giorno staziona sul tavolo della dirigenza nerazzurra, ma Marotta, col passare del tempo pare sempre più convinto della bontà di questa ipotetica trattativa. Il profilo in ogni caso è interessante: da predestinato del Milan, Locatelli si è dovuto rimettersi in gioco nel 2018 sotto i colori del Sassuolo, con cui sta facendo davvero bene agli ordini di De Zerbi. Certo il centrocampista pare pronto a fare di nuovo un salto di qualità per accasarsi in un top club del calcio italiano.

LOCATELLI ALL’INTER? IL SASSUOLO LO VALUTA…

Come abbiamo detto prima, l’ipotesi dell’approdo di Locatelli all’Inter per la prossima finestra di giugno prende sempre maggiore piede, in primis tra le alte sfere dei nerazzurri. Stando poi alle ultime indiscrezioni della redazione di Tuttosport, pare che il primo ad essere convinto è lo stesso ds Marotta, e con ragione. Il neroverde rientra nel prototipo dell’investimento nerazzurro: è giovane, è italiano, ha un ingaggio ancora basso e una valutazione (da 25 milioni di euro) ancora abbordabile per le casse del club. Non solo. Non scordiamo che Inter e Sassuolo hanno sviluppato ottimi accordi di mercato negli ultimi anni e vi è tra le due un canale preferenziale. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA