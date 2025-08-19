Location Amore sul Danubio, dov'è ambientato il miniciclo di film in onda da stasera su Rai 1: da Budapest alle riprese mozzafiato su una nave da crociera

Location Amore sul Danubio: da stasera su Rai 1 il miniciclo di film romantici

Amore sul Danubio è un miniciclo di film romantici che andrà in onda a partire da questa sera, martedì 19 agosto 2025, in prima serata su Rai 1 con il primo capitolo, intitolato Amore sul Danubio – Una canzone d’amore. Seguirà sempre questa sera, a partire dalle ore 23.30, il secondo capitolo intitolato Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle, sino alla chiusura della trilogia nella serata di domani, dalle ore 21.30, con Amore sul Danubio – L’arte di amare.

Il filo conduttore del miniciclo è una crociera fluviale sul Danubio, dove si intrecciano le storie e le vite dei protagonisti, diversi per ciascuno dei 3 film. Gli incontri dei protagonisti a bordo della nave da crociera che solca il celebre fiume sono al centro della trama e terranno i telespettatori con il fiato sospeso, tra grandi emozioni e colpi di scena.

Location Amore sul Danubio: da Budapest alle riprese su una nave da crociera

Ma cosa sappiamo in merito alla location di Amore sul Danubio e, nello specifico, alle ambientazioni in cui sono state effettuate le riprese del miniciclo di film romantici in onda da questa sera su Rai 1? A fare da scenario alle vicende dei protagonisti è il Danubio, che dà anche titolo alla trilogia, e in particolare il viaggio dei protagonisti su una nave da crociera che si districa tra le città storiche che costeggiano il fiume.

L’ambientazione è quella ovviamente del fiume Danubio ma anche di città importanti come Budapest, la capitale ungherese. Le riprese hanno avuto luogo non solo nella capitale ma anche a bordo di una nave da crociera fluviale che percorre il fiume, e che offre ai telespettatori una prospettiva mozzafiato sulle città che costeggiano il Danubio.

