Location Balene Amiche per Sempre: tutte le info sui luoghi della serie tv, ecco dov'è stata girata la fiction con Veronica Pivetti

Dov’è stato girato Balene Amiche per Sempre? Tutto sulla location della serie tv con Veronica Pivetti e Tirabassi

Questa sera, domenica 21 settembre, debutta su Raiuno la fiction Balene Amiche per Sempre. Una serie tv interamente girata nelle Marche, una location meravigliosa considerando che molte puntate hanno avuto come sfondo le strade panoramiche del Conero, il centro storico e il porto di Ancona, ma anche la splendida località di Portonovo e le città di Osimo, Sirolo, Jesi e Falconara Marittima.

Insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutti gli occhi. La serie televisiva con Veronica Pivetti e Giorgio Tirabassi, promette non solo colpi di scena ed intrecci curiosi, ma anche una bellissima location. Per la produzione delle puntate sono state coinvolte centinaia di persone residenti nelle Marche, uomini e donne di tutte le età, per interpretare ruoli marginali e o comparse.

Balene Amiche per Sempre, la location è un piacere per gli occhi: il contributo di Regione Marche alla fiction

La location di Balene Amiche per Sempre ci accompagna dunque negli splendidi luoghi marchigiani, offrendoci scorsi meravigliosi e affascinanti. La prima puntata della serie, prima di essere trasmessa su Raiuno, è stata offerta in proiezione gratuita proprio alla città di Ancora, con tutto il cast al completo. Un ulteriore omaggio alla città.

Ricordiamo che Regione Marche ha contribuito direttamente alla produzione e allo sviluppo della fiction, tramite la Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. Insomma, la trama di Balene Amiche per Sempre ci ricorda che tra i protagonisti della serie non ci sono solo i personaggi, ma anche i bellissimi luoghi di Ancona e dintorni.

