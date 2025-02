Belcanto andrà in onda da stasera, lunedì 24 febbraio 2025, su Rai1. Si tratta di una miniserie in quattro puntate con protagonista Vittoria Puccini. Un racconto di forza, riscatto e sogni infranti, che prende vita grazie a un’ambientazione curata nei minimi dettagli. Scopriamo dunque le curiosità sulla location Belcanto e su dove è stato girato questo nuovo racconto televisivo. La produzione ha scelto alcune delle più suggestive location italiane, tra cui il Lazio, la Campania e la Lombardia, per ricostruire con autenticità e fascino il mondo dell’opera ottocentesca.

Dove è stato girato Belcanto? La location della miniserie

Per chi si stesse chiedendo dove è stato girato Belcanto, la location abbraccia diversi luoghi simbolo e strettamente legati alla trama della serie tv. Le riprese si sono svolte tra l’inverno e la primavera del 2024. Il punto di partenza della storia è Napoli e più precisamente la maestosa Piazza del Plebiscito, circondata da edifici storici come il Palazzo Reale. Pur rappresentando altre località della Campania dal punto di vista scenografico, la scelta della regia è ricaduta sul Lazio per raffigurare alcune località nei pressi della città di Napoli.

Spostandoci in Lombardia, troviamo altri luoghi a corredo della location Belcanto. Spicca la presenza della Villa Caroli Zanchi, una maestosa residenza in provincia di Bergamo, fulcro della rappresentazione dal punto di vista del pregio. Costruita tra il 1838 e il 1840, la villa rappresenta un connubio tra architettura neoclassica ed eleganza senza tempo. Brescia ha ospitato alcune riprese nel Teatro Grande.

Tra Milano e Pavia, il ‘viaggio’ tra le location Belcanto

Nel merito della location Belcanto, anche altre località oltre quelle descritte in precedenza hanno offerto le proprie bellezze architettoniche e naturali per impreziosire la trama. Come da racconto, necessario era ricostruire anche alcune località simbolo di Milano e non mancano anche le rappresentazioni – soprattutto tra monumenti e luoghi simbolo – prese in prestito dalla città di Pavia. Anche alcune zone di Piacenza sono state fondamentali per ricostruire le fattezze logistiche dei fatti narrati nella serie tv.

