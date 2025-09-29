Location Blanca 3, dov'è ambientata la terza stagione della serie in onda da questa sera su Rai 1: a far da sfondo è Genova con i suoi luoghi caratteristici

Location Blanca 3: tornano i luoghi simbolo, da San Teodoro a Camogli

Blanca 3 debutta questa sera, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Rai 1 con nuove sorprese e colpi di scena e nuovi casi tutti da risolvere. La protagonista, una donna cieca che viene assunta come consulente della Polizia di Stato e specializzata nella decodifica di file audio, attraverso le sue intuizioni e la profonda passione per il suo lavoro riesce a risolvere casi d’indagine piuttosto complicati.

Ma dov’è ambientata la terza stagione di questa amatissima serie? In merito alla location di Blanca 3, a padroneggiare ancora una volta è la città di Genova, dov’è stata girata la serie e dove risiedono i luoghi simbolo della consulente. Tra questi troviamo San Teodoro, dove si trova il commissariato in cui viene inizialmente assunta come stagista per poi diventare ufficialmente consulente della polizia all’inizio della seconda stagione.

Durante la prima stagione le riprese sono state effettuate soprattutto nel capoluogo ligure, dal porto antico al centro storico, dai celebri quartieri come Certosa e Voltri al comune di Camogli, ma anche in alcune location della Toscana e del Lazio; anche nella seconda stagione le riprese si sono sviluppate tra Roma, Genova e Camogli.

Location Blanca 3: Genova protagonista con i suoi luoghi caratteristici

Entrando invece nel merito della location Blanca 3, e dei luoghi simbolo della terza stagione, torna protagonista non solo San Teodoro ma anche Camogli, città dove la consulente ha il suo appartamento in cui è cresciuta dopo essere andata a vivere da sola. Le riprese della terza stagione, che si sono sviluppate tra fine 2024 e metà 2025, sono avvenute a Formello, nel Lazio, e soprattutto, ancora una volta, in Liguria.

Tra le location genovesi troviamo il Galata Museo del Mare, lo storico commissariato di polizia di Calata Gadda e l’area del porto antico. Ampio spazio è inoltre dedicato al centro storico; più in generale, la serie ha scelto i luoghi simbolo del capoluogo ligure e i suoi elementi caratteristici, che fanno da sfondo ai casi d’indagine e alle avventure della protagonista in ogni puntata.