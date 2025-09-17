Location Buongiorno mamma 3, il Lazio protagonista: da Roma al Lago di Bracciano

Torna su Canale Cinque una delle fiction italiane più apprezzate degli ultimi anni, parliamo di Buongiorno mamma 3, serie giunta alla terza stagione e che vede Raoul Bova protagonista nei panni di Guido Borghi. Oltre a una trama avvincente e ricca di colpi di scena, la serie si è fatta notare anche per le location mozzafiato scelte per la produzione. Impossibile non citare Roma, anche se tra le location Buongiorno mamma 3 non possiamo citare Bracciano e il celebre lago, che fanno da sfondo a molte delle vicende narrate negli episodi della fiction di Canale Cinque. Il lago di Bracciano, noto anche come lago Sabatino, si è formato per riempimento di una depressione vulcanica. Il lago vanta una superficie di 56,5 km², è l’ottavo lago italiano per estensione, il terzo del Centro Italia dopo quelli di Bolsena e quello di Trasimeno.

Kabul storia vera, a cosa s'ispira la fiction di Rai 3/ Arrivo talebani e ritiro Occidente dall'Afghanistan

Tra le location di Buongiorno mamma 3 troviamo anche altre località molto interessanti. Le riprese degli esterni di Villa della Rosa sono state effettuate a Trevignano Romano, piccolo comune di nemmeno 6.000 abitanti.

Location Buongiorno mamma 3, il Lazio protagonista

La regione Lazio dunque farà da sfondo e da contorno anche in Buongiorno mamma 3. La serie con Raoul Bova e Beatrice Arnera, che vedrà l’assenza di Maria Chiara Giannetta (il suo personaggio morirà dopo le prime due stagioni), è stata ambientata intorno alla Villa della Rosa, in zona Trevignano Romano.

Quando finisce Il commissario Montalbano con repliche, ci saranno i nuovi episodi?/ Parla il produttore

Oltre al Borgo di Bracciano, anche la zona di Formello è grande protagonista in Buongiorno mamma 3, così come lo è stato per le precedenti tornate di episodi della serie campioni di ascolti su Canale Cinque. E siamo certi che anche questa volta i telespettatori gradiranno non solo la trama, ma anche le location scelte per girare la Fiction Mediaset.