La prima serata di Rai Uno accoglierà oggi – 27 febbraio 2025 – l’esordio de Che Dio ci aiuti 8: tra le serie tv più attese di sempre e ovviamente l’hype è alle stelle in vista della prima puntata di questa attesissima ottava stagione. Tante novità che garantiscono agli appassionati emozioni tutte da vivere; dal cast alla trama, passando ovviamente per le scenografie e tutto ciò che riguarda le riprese. Proprio in quest’ambito, non sono in pochi a chiedersi dove è stata girata la serie tv e qual è la location Che Dio ci aiuti 8.

Come anticipato, sono numerose le novità da raccontare ma in questo caso ci soffermeremo sugli aspetti scenografici e dunque sulle riprese a corredo della serie tv. La location Che Dio ci aiuti 8 è simbolo di un trasferimento che si ricollega alla trama; la protagonista approda a Roma ed è proprio qui che è stata girata l’ottava stagione della fiction che partirà questa sera – 27 febbraio 2025 – su Rai Uno.

Dove è stata girata Che Dio ci aiuti 8: la location tra le bellezze architettoniche di Roma

Non potevano mancare le aree più emblematiche della capitale; sia le bellezze architettoniche che naturali si sono offerte alle riprese e fanno da piacevole sceneggiatura al racconto della trama. La location Che Dio ci aiuti 8 abbraccia luoghi come il quartiere Trieste; in particolare numerose scene sono state girate tra Via Panama e Via Salaria. Qui alcune strutture sono state funzionali al racconto, come Villa de Heritz e Villa Ada; quest’ultima nota per essere stata in passato anche di proprietà dei Savoia.

Da quanto anticipato, la location Che Dio ci aiuti 8 include non solo le bellezze naturali della città di Roma ma anche le particolarità architettoniche; la capitale, in quest’ottica, primeggia tra le città più ricche e variegate. Da Porta Pia alla zona del Municipio, passando per il Tempo di Flora e la Villa Reale. Insomma, i dettagli su dove è stata girata la fiction alimentano l’hype in vista del primo appuntamento di questa sera, 27 febbraio 2025.