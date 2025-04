Location Come un gatto in tangenziale: dove è stato girato il film

Come un gatto in tangenziale, commedia di Riccardo Milani del 2017 che ha sbancato i botteghini con protagonisti Paola Cortellesi che interpreta Monica, ex cassiera del supermercato, ricoperta di tatuaggi e residente in periferia e Antonio Albanese che, invece, interpreta Giovanni, un intellettuale in giacca e cravatta, con una casa nel centro storico di Roma, va in onda oggi, giovedì 17 aprile 2025, in prima serata su canale 5.

La commedia, super divertente, è stato girato a Roma e, all’interno della pellicola, sono tantissimi i luoghi della capitale che fanno da cornice alle vicende dei due protagonisti che, pur appartenendo a due mondi così diversi, si ritrovano a dover interagire con le loro vite che si intrecciano, ma quali sono concretamente i luoghi storici di Roma in cui è stato girato il film?

Location Come un gatto in tangenziale: tutti i luoghi di Roma

Sono tanti i luoghi simbolo di Roma che hanno fatto da sfondo al film e formano la location di Come un gatto in tangenziale. La casa di Giovanni si trova in Piazza Santa Caterina della Rota, vicino Palazzo Farnese mentre l’abitazione periferica di Monica è situata a ovest di Roma, tra Torrevecchia e Quartaccio. §Una delle scene simbolo del film è l’incontro tra Giovanni e la figlia (Agnese) che gli presenta il fidanzatino che si svolge a Piazza San Silvestro.

Quando i due fidanzatini fanno perdere le loro tracce, i genitori percorrono un lungo percorso che va comprende Via del Corso e Via Mattia Battistini per concludersi a Bastogi. Nel film, poi, è presente anche una spiaggia che, nella realtà, è la Spiaggia di Macchiatonda, Infine, l’incontro tra Giovanni e le gemelle per una seduta di shopping si svolge a Piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi mentre la scena finale è stata girata in Piazza Cavour.

