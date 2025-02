Imma Tataranni, sostituta procuratrice della Procura della Repubblica di Matera, interpretata dalla bravissima Vanessa Scalera, è pronta a tornare in tv con la quarta stagione. Il personaggio, nato dai romanzi di Mariolina Venezia, si snoderà tra nuovi casi da risolvere ma anche problemi sentimentali che la metteranno a dura prova dal punto di vista sentimentale. Ma qual è la location di Imma Tataranni? Dove è stata girata la serie tv? Le indagini della procuratrice si snodano in tutta la Basilicata: al suo fianco c’è Ippazio Calogiuri, il maresciallo con il quale instaura una certa complicità. Girando per tutta la regione, Imma Tataranni è chiamata in ogni puntata a risolvere un nuovo spinoso caso.

In particolare Imma Tataranni è stata girata a Matera e più precisamente nella zona vecchia del capoluogo lucano, dove si trovano i celebri Sassi. La parte moderna della città non è stata molto presa in considerazione, o meglio, lo è stata soltanto in parte. Infatti spesso le attività della sostituta procuratrice e di chi vi ruota attorno si svolgono proprio tra i Sassi, ma come ben spiegato dal portale “Visitarematera” così non è nella vita reale. Gli amici non si incontrano nella parte vecchia della città e ancora lì non si fa spesa e non si va in palestra ma è pur normale che ai fini narrativi una simile location funziona e anche bene in virtù della sua bellezza e della sua storia.

Location di Imma Tataranni: dove è stata girata la serie tv

Dicevamo che Imma Tataranni è stata girata a Matera e precisamente nella zona vecchia, dei Sassi. Più precisamente tra le location di Imma Tataranni troviamo la sua casa, che si trova in via San Biagio. La casa si affaccia sui Sassi e in particolar modo su una delle piazze più belle della città di Matera ovvero Piazza San Giovanni Battista. Il Tribunale di Matera, dove Imma lavora, si trova in realtà nel Palazzo dell’Annunziata, nella centrale Piazza Vittorio Veneto.