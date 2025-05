Qual è la location di Lolita Lobosco, la serie tv di Rai 1 interpretata da Luisa Ranieri nei piani del vicequestore alle prese con spinosi casi da risolvere? Nella prima stagione, Lolita Lobosco torna nella sua Bari per dirigere le indagini. La serie è infatti ambientata in Puglia e la location è variegata: la fiction Rai vede infatti girare in alcuni dei luoghi più iconici di Bari e dintorni e offre la possibilità agli spettatori da casa di godere delle bellezze delle città vecchia del capoluogo di provincia e non solo. La fiction è infatti ambientata prevalentemente a Bari e offre scorci suggestivi e pittoreschi sulle strade di Bari Vecchia, dove Lolita Lobosco lavora.

Il vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari ha infatti una casa tra i vicoli della città vecchia. La sua abitazione si trova in una struttura che si affaccia su Piazza dell’Odegitria. Da casa sua, dunque, Lolita Lobosco ha una visuale privilegiata sulle bellezze della città vecchia, che pullula di turisti e visitatori in ogni stagione dell’anno. Città vecchia ma non solo: la location di Lolita Lobosco vede però anche alcune inquadrature sulle spiagge della città, come quella conosciuta come Pane e Pomodoro. Qui Lolita Lobosco va spesso a correre. Altre scene sono state girate nel quartiere Japigia, altre sul lungomare.

Location di Lolita Lobosco: Bari e non solo. Dove è stata girata la serie tv

La serie tv Lolita Lobosco è stata girata a Bari ma non soltanto. Tra i luoghi della fiction anche la vicina Monopoli, città a non molti chilometri da bari. Si trova qui il Palazzo Palmieri, che nella serie tv è l’esterno del commissariato dove lavora Lolita Lobosco. Dunque, le immagini della fiction provengono dalla splendida Puglia e in particolare dalla provincia di Bari, tra la città stessa e Monopoli.