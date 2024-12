Location di Vincenzo Malinconico 2: dove è stata girata la serie tv

Torna in tv, due anni dopo la conclusione della prima stagione, la fiction Vincenzo Malinconico 2, che racconta la vita di un avvocato la cui figura è stata tratta dai romanzi di Diego De Silva. Il protagonista, interpretato da Massimiliano Gallo, dovrà fare i conti con casi e sfide dal punto di vista professionale ma anche con qualche guaio nella vita privata e soprattutto con l’amore. Ma qual è la location di Vincenzo Malinconico 2 e dove è stata girata la fiction Rai che nella sua prima stagione ha fatto appassionare tanti telespettatori? La serie Rai è stata girata nella scenografica Salerno, splendida provincia campana, con mare e scorci splendidi.

Vari i luoghi iconici che sono stati portati sul piccolo schermo, tra i quali troviamo il porticciolo di Pastena, dove arrivano i pescherecci, Piazza della Libertà ma anche l’arenile di Santa Teresa e il suo anfiteatro, ma anche numerose spiagge come il lido urbano situato a pochi passi dal porto cittadino. Essendo un avvocato, Vincenzo Malinconico è protagonista anche di molte scene girate nell’ex palazzo di Giustizia e a corso Vittorio Emanuele II, che rappresenta la strada principale della città. Insomma, tanti luoghi iconici di Salerno e provincia sono stati trasportati sullo schermo, pronti a far appassionare e innamorare i telespettatori.

Location di Vincenzo Malinconico 2: i luoghi della fiction Rai

La fiction Vincenzo Malinconico 2, che vede come protagonista Massimiliano Gallo, ha ottenuto uno straordinario successo nella sua prima stagione anche in virtù degli splendidi paesaggi. La scenografia, infatti, è davvero ad effetto: è stata girata, infatti, così come la seconda stagione, in Costiera Amalfitana, splendida zona campana molto amata da italiani e soprattutto stranieri. Non solamente Salerno: tra i luoghi dove la serie tv è stata girata troviamo anche i comuni di Cetara, Ravello e Vietri Sul Mare.