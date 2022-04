Location “Don Matteo 13”, dove è stata girata la serie?/ Spoleto: il Duomo e…

Don Matteo 13, la serie tv ambientata a Spoleto

La celebre fiction “Don Matteo”, giunta alla sua tredicesima stagione, è da sempre ambientata in Umbria. Le prime 8 stagioni si sono svolte a Gubbio, mentre dalla nona Don Matteo si è trasferito a Spoleto. Sono molte le location della cittadina umbra facilmente riconoscibili nella fiction di Rai 1. In ogni puntata appare il duomo di Spoleto, la cattedrale di Santa Maria Assunta, sede della canonica. La Basilica di Sant’Eufemia, situata all’interno del palazzo vescovile, nella fiction è la parrocchia di Don Matteo. Nella cornice di Piazza del Duomo troviamo anche Palazzo Bufalini: una residenza seicentesca che accoglie la Caserma dei Carabinieri dove lavorano il maresciallo Cecchini e i suoi colleghi. Nella serie televisiva appare anche il Tric Trac, un ristorante di Spoleto.

In “Don Matteo” le scene dedicate alla casa circondariale sono state realizzate alla Rocca Albornoziana, una fortezza costruita fra il 1363 e il 1367. Invece, il parlatoio del carcere nel quale più volte abbiamo visto il prete-detective incontrare i detenuti si trova al Teatro Caio Melisso. Su Corso Garibaldi, una delle strade principali del centro storico di Spoleto, abbiamo visto passeggiare il sacerdote con l’amico Cecchini. Riconoscibili anche via dell’Arringo, via delle Mura, via di Visiale e il vicolo della Basilico. Vicino al Complesso Monumentale di San Niccolò è presente la scuola delle Maestre Pie Filippini, che ha ospitato tutte le scene girate nella scuola. Poco fuori il centro storico è riconoscibile anche il Ponte delle Torri.

