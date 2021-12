Location film Pinocchio, dov’è stato girato?/ Ambientato in Toscana ma girato in Puglia: ecco dove

Il celebre film Pinocchio, nella versione più recente firmata da Matteo Garrone, con protagonisti Federico Ielapi e Roberto Benigni è ambientato in Toscana, ma non solo. La location e le riprese della pellicola si sono spinte fino al Sud Italia, precisamente in Puglia. Il villaggio dove abita Geppetto, tuttavia, è un piccolo e grazioso centro della provincia di Siena: parliamo di La Fratta, una località situata nei pressi del comune di Sinalunga.

Chi ha visto il film sostiene che quell’antico borgo sia una location uscita proprio dal mondo delle fiabe. Per scoprire altri luoghi in cui sono stati girati degli spezzoni significativi e importanti del film, come dicevamo, bisogna percorrere diversi chilometri verso Sud. Così se il villaggio del mitico Geppetto si trova a la Fretta, il Paese dei Balocchi è molto più lontano, esattamente tra le splendida Ostuni e Fasano.

Location del film Pinocchio, in Puglia il ‘Paese dei balocchi’

La location del film Pinocchio offre al pubblico scorci diversi ma di pari fascino. Dalla Toscana alla Puglia, sono molteplici i luoghi suggestivi della pellicola diretta da Matteo Garrone. A Polignano a Mare è stata girata una delle scene più importanti dell’interno film, vale a dire quella del pescecane. Nel Pinocchio girato dal regista Matteo Garrone il Teatro cittadino nojano di Noicattaro è invece diventato l’affascinante teatro di Mangiafuoco.

C’è poi una splendida masseria di Altamura che è diventata la casa della magica Fata Turchina. Altri spezzoni e scene del film sono state poi effettuate nei dintorni di Gravina e al Parco nazionale dell’Alta Murgia. Insomma questo film, oltre a regalare un’ora e mezza di spensieratezza, offre scorci magnifici della nostra amata Italia.

