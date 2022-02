Location Fosca Innocenti: dov’è stat girata?/ Arezzo e dintorni: da Piazza Grande a Montecchio

Fosca Innocenti: la fiction ambientata ad Arezzo

Questa sera, venerdì 11 febbraio, debutta su Canale 4 la fiction “Fosca Innocenti”, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La serie diretta da Fabrizio Costa è ambientata in Toscana, ad Arezzo. Le riprese ad Arezzo e dintorni sono iniziate a primavera e sono proseguite fino all’estate scorsa. La protagonista Fosca, interpretata da Vanessa Incontrada, vive in un casolare di campagna, ambientato per l’occasione a Montecchio. Il commissariato, ricostruito in ogni minimo dettaglio, è situato proprio nel cuore di Arezzo, in Piazza Grande; a due passi da qui, in via di Seteria, si trova l’enoteca di Cosimo, interpretato da Francesco Arca. Tra le altre location della serie segnaliamo: la Basilica di San Domenico (in Piazza San Domenico), il percorso espositivo “I Colori della Giostra” dedicato alla Giostra del Saracino (in Piazza della Libertà), Piazza San Francesco e località Pomaio.

Location di Fosca Innocenti: Arezzo e dintorni

Negli ultimi tempi Arezzo è stata scelta da numerose troupe come location di produzioni televisive, cinematografiche e pubblicitarie, come lo spot Orogel e quello della Birra Moretti. Ma “Fosca Innocenti” non sarà certo l’ultima produzione ambientata nella bellissima città toscana. “Come è stato fatto per Fosca Innocenti soprattutto grazie all’impegno di Marcello Comanducci e Rodolfo Ademollo, Comune e Fondazione sono costantemente impegnate ad attrarre ulteriori occasioni del genere. È un ottimo modo per veicolare le immagini di Arezzo in contesti molto popolari e rendere la città ancor più riconoscibile in Italia e all’estero”, ha spiegato l’assessore Simone Chierici ad Arezzo notizie. La serie con Vanessa Incontrada è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per Rti. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.

