Nella terra baciata dal sole, meta imprescindibile per chi ama le bellezze che spesso si ricercano nel periodo estivo ma anche luogo che pullula di cultura e storia; le location Gerri – nuova serie tv di Rai Uno, al via da questa sera 5 maggio 2025 – abbracciano le bellezze della Puglia e alcune delle località più suggestive e caratteristiche del territorio. Come spesso si dice in questi casi, capire dove è stata girata la serie tv non risponde unicamente al novero delle curiosità degli appassionati ma anche alla ricostruzione della cornice logistica che amplifica il racconto della trama.

Le location Gerri confermano il collante necessario tra scenografia e sceneggiatura; in questo caso è la Puglia ad essere la tela dipinta dalle dinamiche della trama della nuova serie tv di Rai Uno. Oggi, 5 maggio 2025, la prima puntata offrirà un ampio scorcio su dove è stata girata la serie tv e su quali sono le mete scelte come fulcro della narrazione dal punto di vista scenografico.

Da Trani ‘protagonista’ alle bellezze in giro per la Puglia: tutte le location Gerri e dove è stata girata la serie tv

Tra le location Gerri spicca principalmente la città di Trani; non a caso, sono proprio le dinamiche urbane ad ergersi quasi a protagoniste della narrazione. Ovviamente, la narrazione non abbraccia solo questa località ma si distende in altre aree della regione che meritano il medesimo risalto dal punto di vista del racconto.

Da Molfetta a Bisceglie, passando per Barletta e Andria; queste alcune delle città della Puglia scelte come location Gerri; un’alternanza perfetta tra paesaggio urbano e naturale che fin dalla prima puntata – in onda oggi, 5 maggio 2025, in prima serata su Rai Uno – sarà ben evidente e andrà ad arricchire le emozioni incastonate nella narrazione. Chiaramente saranno presenti, come di consueto, anche riprese in studio e dunque non direttamente realizzate nel territorio pugliese; la dominanza delle ambientazioni avrà però come baricentro la città di Trani, fulcro del leitmotiv narrativo.

