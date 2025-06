Dopo il successo sul web e sulle varie piattaforme digitali, Hercai – Amore e vendetta, è riuscito a conquistare anche il pubblico televisivo. La serie tv turca è sbarcata da qualche settimana su Real Time confermando anche al pubblico italiano le ragioni di un successo internazionale così importante. Emergono curiosità, domande incalzanti da parte degli appassionati che passano in rassegna la trama e anche tutti gli aspetti che riguardano il backstage e la realizzazione dell’opera.

Quali sono le location Hercai, Amore e vendetta? Se lo chiedono coloro che stanno apprezzando solo adesso le emozioni che caratterizzano la serie tv turca e che, abilmente, unisce intensità del racconto e sfumature suggestive dal punto di vista della sceneggiatura.

Per quanto riguarda le location Hercai – Amore e vendetta, la serie tv gioca in casa; proprio in Turchia – Paese di produzione – si svolgono la totalità delle riprese che hanno dato vita al progetto che ha conquistato web e tv. Spicca una delle città più caratteristiche e turistiche del territorio, Istanbul: tra borghi, strade iconiche e bellezze architettoniche che rappresentano gran parte della bellezza urbana.

Dove è stata girata Hercai, Amore e vendetta: le location tra i luoghi più caratteristici della Turchia

Come anticipato nel titolo, raccontando dove è stata girata la serie tv e dunque le location Hercai – Amore e vendetta, non ci si ferma alle bellezze di Istanbul. Tra le città turche che si sono prestate a scenografia spiccano Diyarbakir, Midyat e anche Sanliurfa.

Ogni puntata di Hercai – Amore e vendetta è come un ripasso di geografia: qualcuno forse si sarà perso la bellezza del Ponte Malabadi; più volte presente nelle varie sequenze della serie tv. Iconico anche il distretto Silvan così come quello di Akcakaya. E’ presente tra le location anche il noto museo Midyat Guest House situato proprio nell’omonima città già citata in precedenza.

