Il Commissario Montalbano, la location dov'è girata la serie televisiva con Zingaretti: Vigata esiste o è frutto di fantasia?

Il Commissario Montalbano, location: la città di Vigata è frutto di fantasia ma…

La splendida location de Il Commissario Montalbano stimola sempre fascino e curiosità nel pubblico televisivo. Chi si avvicina solo oggi alla serie con Zingaretti, probabilmente non sa che Vigata (la città in cui sono ambientati i gialli) in realtà non esiste e che il luogo in cui è girata la serie spazia da Ragusa, Ragusa Ibla e Punta Secca. Dunque, quando si parla di Vigata, si fa riferimento ad una città immaginaria creata dallo scrittore Andrea Camilleri, che ovviamente fa da sfondo anche nella serie televisiva.

In ogni puntata de Il Commissario Montalbano, infatti, si alternano panoramici caratteristici e iconici, con gli splendidi scorci e colori della Sicilia che esprimono cultura, storia e bellezza paesaggistica. Dunque, Il Commissario Montalbano è una serie ideale non solo per gli amanti dei gialli, ma anche per chi ama stupirsi con location favolose.

Location Il Commissario Montalbano: le bellezze della Sicilia nella serie tv con Zingaretti

Non è un caso che la location suggestiva de Il Commissario Montalbano abbia dato impulso al turismo siciliano. Ogni anno fan e turisti curiosi si mettono in viaggio per visitare i luoghi che vediamo nella serie televisiva e che vengono descritti con magistrale accuratezza nei libri di Camilleri. Secondo lo scrittore Vigata non era altro che una trasfigurazione di Porto Empedocle, la sua città natale.

Nella serie tv con Zingaretti, invece, il centro della città immaginaria corrisponde a Scicli e a Ragusa Ibla (Piazza Duomo). E ancora, Punta Secca è Marinella, la frazione dove abita il commissario. Così come la “Mannara”, lo stabilimento di cui si parla nei gialli di Camillleri, è la Fornace Penna a Sampieri. Tutti luoghi intrisi di fascini e da vedere almeno una volta nella vita.

