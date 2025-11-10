Location Il commissario Ricciardi 3, dov'è ambientata la fiction con protagonista Lino Guanciale? Nella Napoli degli anni '30 sotto il Fascismo

Location Il commissario Ricciardi 3, dov’è stata girata la fiction con Lino Guanciale: ambientata nella Napoli anni ’30

Quando si guarda una fiction, un film o una serie tv ci si chiede sempre se le location sono reali, se sono ricostruite in teatri di posa o se invece si trova qualche altro metodo per far immergere chiunque in quei determinati anni e in quel determinato luogo. Quindi dov’è ambientata la fiction, quali sono le location Il commissario Ricciardi 3? Pur essendo ambientata nella Napoli del 1933 (quindi sotto il fascismo), la fiction si è avvalsa delle riprese in una delle belle città d’Italia e più precisamente a Taranto. Le riprese della fiction con Lino Guanciale si sono svolte tra il 16 marzo e il 19 aprile dell’anno scorso (cinque settimane di lavorazione in totale).

La città con le sue strade, i suoi palazzi e gli scorci del centro storico hanno contribuito e a far credere al pubblico di vedere com’era la Napoli di quegli anni. Ovviamente Taranto non è la sola location Il commissario Ricciardi 3 perché a Napoli si gira eccome, infatti si sprecano i luoghi che si possono vedere guardando appunto il personaggio di Lino Guanciale (creato da Maurizio De Giovanni) indagare su questi misteriosi e tragici delitti: dal Palazzo della Prefettura a Piazza Trieste e Trento dove c’è il Caffè Gambrinus fino al Teatro San Carlo.

Dov’è ambientata Il Commissario Ricciardi 3, Lino Guanciale: “UNa serie contro il Fascismo? Sempre importante”

Sempre nella fiction si può vedere l’incantevole lungomare di via Partenope che porta a Castel dell’Ovo. Ma si possono ammirare anche il Museo di Capodimonte, Villa Pignatelli e Piazza del Plebiscito. Il pubblico di Rai1 non vede l’ora di assistere ai quattro nuovi episodi dove il protagonista sembra proprio pronti a viversi l’amore come mai prima d’ora.

Importante è anche la collocazione temporale della fiction di Rai1, dov’è ambientata Il Commissario Ricciardi 3? Sempre nella Napoli degli anni ’30. La polizia deve sottostare alle regole del Regime, e lo stesso vale per Ricciardi. Basti pensare che nella scorsa stagione, il migliore amico e collega del protagonista, il medico legale Bruno Modo (Enrico Ianniello) ha rischiato la vita nella seconda stagione proprio per le sue idee anti-fasciste. A tal proposito Lino Guanciale in un’intervista ha ammesso: “È fondamentale per la memoria. Bisogna ricordare cosa è stato quel periodo oscuro e carico di conseguenze, con cui ancora oggi non abbiamo finito di fare i conti. Però non è un’urgenza solo dei nostri tempi: è una necessità di sempre”