La prima serata di Canale 5 – oggi 8 aprile 2025 – propone agli appassionati una miniserie che si appresta ad essere imperdibile; c’è un valore aggiunto che rende l’appuntamento imperdibile, la sceneggiatura e dove è stata girata. La location Il Turco è infatti un mix di scenari suggestivi, località che alimentano quel senso misterioso che spesso lambisce i racconti di epoche passate. Una ricostruzione meticolosa del periodo storico, dei luoghi narrati nella trama; il tutto prezioso per un’immersione ancora più travolgente nelle dinamiche del racconto.

Greta Ferro chi è Gloria Il Turco: fidanzato Germano Invernizzi/ "Intimità Can Yaman? Si chiede solo a donne"

E quindi, quali sono le location Il Turco e dove è stata girata la nuova miniserie di Canale 5? Molti saranno incuriositi dallo scoprire che anche l’Italia ha offerto le proprie bellezze per la realizzazione delle riprese. In particolare spicca Moena, citata anche nel racconto e cruciale nel merito della trama; non si tratta di una località frutto di invenzione, anzi, esiste davvero e proprio nel nostro Paese. Si trova precisamente in Val di Fossa (Trentino Alto Adige); un luogo iconico per la sua particolarità naturale scandita da un gioco di luci spettacolare al calar del sole così come all’alba.

Il Turco storia vera: chi era Balaban Agha (Can Yaman)/ Realtà e mito: Battaglia di Vienna e libro ispiratore

Location Il Turco, non solo l’Italia: viaggio tra le bellezze ungheresi

I paesaggi fiabeschi della Val di Fossa e dunque di Moena non sono però le uniche location Il Turco. Sono le Dolomiti in generale a fare da cornice alla sceneggiatura della miniserie, un viaggio tra la natura incontaminata che ben si incastona nell’intreccio storico e narrativo. Altro luogo simbolo nel merito del racconto è la Marmolada; scenario che caratterizza una delle scene iniziali ovvero la fuga di Balaban.

Non c’è solo l’Italia tra le location Il Turco; la miniserie prossima ad esordire su Canale 5 è stata girata anche in Ungheria e precisamente nella città più caratteristica, Budapest. Le aree circostanti pullulano di scenari che ben rappresentano le fattezze storiche e le ambientazioni descritte dalla narrazione; insieme al nostro Paese è dunque la perfetta scenografia per le imprese di Balaban, per le caotiche battaglie e per amplificare le emozioni che, vissute dai protagonisti, arrivano direttamente ai telespettatori.

Dove vedere Il Turco con Can Yaman in tv, streaming/ Le puntate non saranno per sempre su Mediaset Infinity?