Da sabato 12 luglio 2025, alle 14.30 su canale 5, debutta Innocence, la nuova soap opera turca che, oltre a raccontare la storia di Ela che si ritrova a vivere un amore tossico con la madre che tenta in tutti i modi di salvarla, mette in mostra alcuni dei luoghi spettacolari in cui è stata girata. La Turchia, oltre ad offrire posti mozzafiato per gli amanti del mare e della natura, è anche la meta perfetta per chi è alla ricerca dell’arte e della storia.

La location di Innocence mette insieme tutti questi elementi regalando ai telespettatori di canale 5 non solo una storia avvincente e ricca di colpi di scena, ma anche dei luoghi talmente meravigliosi da far innamorare tutti. Dalle città alle bellezze naturali, sono diversi i luoghi che fanno da sfondo alla storia d’amore tra Ela e Ilker, il capo del padre della ragazza che oltre ad essere più grande di lei sta anche per sposarsi.

Location Innocence: i luoghi della Turchia in cui è stata girata la soap opera

La città principale che rappresenta la location di Innocence è Istanbul. Alcune scene della soap opera, in particolare, sono state girate a Atlı Köşk, una villa d’epoca ottomana con vista spettacolare sul Bosforo che è lo stretto che unisce il Mar Nero al Mare di Marmara. La villa si trova a Emirgan ed è stata la dimore del tycoon e filantropo Sakıp Sabancı che ha vissuto insieme alla propria famiglia. Dal 2022, la villa è stata convertita in un muse.

Con Innocence, dunque, oltre ad appassionarsi ad una storia avvincente e molto attuale, i telespettatori potranno immergersi nella magia della Turchia, delle sue tradizioni ma anche dei suoi luoghi spettacolari che rendono non solo Innocence, ma anche le altre produzioni turche trasmesse in Italia assolutamente affascinanti.

