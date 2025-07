Location Io sono Farah, dov'è stata girata la nuova dizi turca di Canale 5: protagonista Istanbul e i suoi quartieri e distretti, da Galata a Beşiktaş

Location Io sono Farah: tutto sulla nuova soap opera turca di Canale 5

L’estate 2025 di Canale 5 brilla nel segno delle soap opere turche, che catalizzano l’attenzione di numerosi telespettatori nella fascia pomeridiana con grandi ascolti. A partire da oggi pomeriggio, lunedì 28 luglio 2025, prenderà il via una nuova serie sempre made in Turchia e intitolata Io sono Farah, per un pomeriggio a tutto soap che tanto piace all’affezionato pubblico di Canale 5.

La nuova dizi turca vede protagonista Farah, donna iraniana che vive in Turchia da immigrata e lavora come addetta alle pulizie presso un locale gestito da un’organizzazione criminale, per guadagnare soldi e così pagare le cure per il figlio Kerim, malato. La donna sarà però suo malgrado testimone di un omicidio nel locale, dopo il quale verrà costretta a ripulire le macchie di sangue dal pavimento e diventare così complice del gangster Tahir…

La protagonista Farah è interpretata da Demet Özdemir, vecchia conoscenza di dizi turche di grande successo come Daydreamer, My home my destiny e La ragazza e l’ufficiale. Nel cast troviamo anche Engin Akyürek nei panni di Tahir e Feyyaz Duman nel ruolo di Behnam.

Dov’è stata girata Io sono Farah: la nuova soap ambientata nei quartieri di Istanbul

Ma che cosa sappiamo in merito all’origine di Io sono Farah e alla location in cui è stata girata la nuova serie turca di Canale 5? Come riportato sul sito di Mediaset Infinity, trattasi di un serial composto da due stagioni che non è altro che l’adattamento della serie argentina La chica que limpia. La soap è stata scritta da Deniz Dargı, Cem Görgeç, Cenk Boğatur, Toprak Karaoğlu e Seda Çalışır Karaoğlu.

In merito alla location Io sono Farah, dov’è stata girata la soap diretta da Recai Karagöz e Adem Demir e prodotta da O3 Medya? Protagonista è sicuramente la Turchia, la terra in cui Farah si ritrova a vivere per trovare le cure necessarie per la malattia del figlio Kerim. Nello specifico, la dizi è stata girata nella città di Istanbul, più precisamente tra il quartiere di Galata e il distretto di Beşiktaş.