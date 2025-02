Un nuovo appuntamento da non perdere; Rai Uno propone questa sera – 10 febbraio 2025 – il film ‘La bambina con la valigia’; una pellicola che racconta di eventi realmente accaduti e che tiene fede al romanzo omonimo che racconta la storia di Egea Haffner, autrice dell’opera con Gigliola Alvisi. La cornice è un evento storico terribile: l’eccidio delle foibe e l’esodo istriano: non a caso, la location La bambina con la valigia è situata proprio tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia, luoghi simbolo oltre che necessari come riferimento per raccontare le fattezze della città di Pola e non solo.

Chi è Giovanni Tomazzoni, marito di Egea Haffner morto nel 2022/ Le figlie Ilse e Roberta

Le riprese de La bambina con la valigia sono piuttosto recenti – lo scorso autunno – ed hanno avuto come principale location proprio alcune bellezze naturali, paesaggistiche e urbane del nostro Paese. Per questioni di trama, buona parte delle scene hanno avuto come scenario diverse località del Friuli Venezia Giulia. Comune di riferimento Pola che, ad oggi, fa però parte del territorio croato; motivo per cui la location La bambina con la valigia si è spostata anche in Croazia per la realizzazione di diverse scene che presto potremo apprezzare.

LA BAMBINA CON LA VALIGIA, RAI 1/ Trama del film sulle Foibe e sugli Esuli Giuliani, oggi 10 febbraio 2025

La città di Pola tra Grado e Gorizia: tutte le curiosità sulla location ‘La bambina con la valigia’

Sempre in riferimento alla location La bambina con la valigia vediamo come dominanti nella sceneggiatura appunto la città di Pola e Bolzano; alcune scene però sono state ricostruite sfruttando altre zone del Paese. In particolare – come riporta Fanpage – diverse scene sono state girate tra Grado e Gorizia al fine di ricreare le località dove hanno vissuto Ersilia ed Egea Heffner nel periodo successivo al rapimento del papà.

Nel merito della location La bambina con la valigia spicca, tra le bellezze naturali spicca la spiaggia dei Filtri di Aurisina, località nei pressi di Trieste e nota per la presenza di uno dei più frequentati lidi naturisti italiani. Non resta dunque che sintonizzarsi questa sera – 10 febbraio 2025 – su Rai Uno per assaporare non solo le bellezze scenografiche del film ma anche la trama ricca di intensità ed emozioni travolgenti.

Justice League, Italia 1/ Trama e cast dell'action fantasy con i supereroi DC, oggi 10 febbraio 2025