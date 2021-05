Location La Compagnia del Cigno 2, dov’è stato girato?/ Dal Duomo a Parco Sempione

Dov’è stato girato La Compagnia del Cigno 2? Con il grande successo ottenuto dalla serie tv, la domanda sorge spontanea tra gli appassionati, ammaliati dalla fotografia della fiction. La serie Rai, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con Alessio Boni e Anna Valle, ha lasciato il segno non solo dal punto di vista delle emozioni, ma anche per la location e per gli splendidi luoghi che hanno fatto da cornice alla trama della prima e della seconda stagione. Eppure la serie tv ideata da Ivan Cotroneo non è andata oltre il belpaese: le puntata sono state girate all’interno del bellissimo Conservatorio Giuseppe Verdi a Milano. Per quanto concerne tutte le scene girate all’Auditorium, questo è ricostruito per intero all’interno di un teatro romano. Anche nella seconda stagione si rivede la stessa location, con la troupe che ha alternato alcune riprese tra la capitale e il capoluogo lombardo.

La compagnia del Cigno 2, location: strade e luoghi noti del capoluogo lombardo

La location de La Compagnia del Cigno 2 si estende tra strade e luoghi piuttosto conosciuti del capoluogo lombardo. Tra questi c’è via Paolo Sarpi, dove vive uno dei protagonisti della fiction. Nel corso delle varie puntate, è possibile ammirare anche altri luoghi suggestivi come l’Arco della Pace, Parco Sempione, Piazza Duomo, il Castello Sforzesco, Piazza Duca d’Aosta, la Basilica di San Lorenzo e i Navigli. Ne La Compagnia del Cigno fa anche la sua comparsa la Stazione Centrale, nel momento in cui il protagonista Matteo si esibisce con il suo violino.

