Dove è stata girata La Ricetta della Felicità: location della serie tv al via da questa sera, 25 settembre 2025, su Rai Uno.

Un nuovo capitolo denso di momenti intensi, di emozioni che attendono solo di essere veicolate dalle magistrali interpretazioni dei protagonisti e da una trama colma di spunti di riflessione; inizia oggi l’avventura de La Ricetta della Felicità, una miniserie all’esordio oggi – 25 settembre 2025 – su Rai Uno e che terrà compagnia gli appassionati per 4 giovedì. Tante le curiosità riversate nelle anticipazioni, sul valore introspettivo e dinamico dei personaggi, ma anche sugli aspetti scenografici che andranno a rendere ancor più coinvolgente il racconto. La location La Ricetta della Felicità non è infatti unicamente una cornice; è uno snodo necessario per gli aspetti della trama, per le vite rappresentate sul set.

Siamo nella Riviera Romagnola, il contesto è però offerto da una città frutto di immaginazione; la location La Ricetta della Felicità è infatti Marina di Romagna, un luogo realizzato prendendo in prestito le bellezze naturali e urbanistiche di alcuni punti simbolo dell’area. La costa è il fulcro scenografico della sua narrazione, le riprese invadono diverse città dell’intera riviera offrendo un set quanto mai suggestivo che amplifica ulteriormente la bellezza della miniserie in onda da questa sera – 25 settembre 2025 – su Rai Uno.

Dove è stata girata La Ricetta della Felicità: location e luoghi iconici per una scenografia suggestiva

Da Cervia a Ravenna, passano per Riccione, Rimini e Cesenatico; queste alcune delle città che hanno offerto lo scenario perfetto per la location La Ricetta della Felicità al via da questa sera su Rai Uno. La località fittizia di Marina di Romagna è intrisa di punti iconici – urbanistici e naturali – dei luoghi elencati in precedenza. Un mix che non dimentica nulla, che impreziosisce il racconto dando ulteriore profondità alla narrazione e descrizione dei personaggi.

Spiagge e borghi si intersecano dal punto di vista dell’intreccio, ma anche discoteche, locali, piazze; un sottofondo narrativo che prende vita e che aumenta il valore della location La Ricetta della Felicità. Insomma, più di un motivo per non perdere il primo appuntamento di questa sera – 25 settembre 2025 – e i prossimi.

