La prima serata di Canale 5 propone oggi – 11 marzo 2025 – una remake che 2 anni fa ha attirato un pubblico smisurato presso le sale cinematografiche di tutto il mondo: La Sirenetta. Dalla fiaba di Andersen di quasi un secolo fa alla prima rappresentazione in pellicola datata 1989, parliamo di un capolavoro del genere d’animazione che negli anni è sempre stato una colonna portante dell’intrattenimento per i più piccoli e non solo. Una storia che, a corredo, presenta proprio per il remake recente una scenografia mozzafiato che ha alimentato la curiosità degli appassionati. La location La Sirenetta, non molti sanno che ha molto a che vedere con il nostro Paese e in particolare con le magnifiche bellezze naturali della parte settentrionale della Sardegna.

Ebbene sì, la location La Sirenetta – remake del 2023 – è proprio l’Italia e precisamente le coste a Nord della Sardegna. Già delle scene iniziali possiamo vedere dove è stato girato il film con protagonisti Ariel ed Eric, un esempio è certamente la magnifica spiaggia di Rena Majore che molti avranno riconosciuto proprio per la parte iconica della salita sullo scoglio da parte della protagonista.

Dove è stata girata La Sirenetta: tutte le location del remake del 2023

Dato il tema del remake del film d’animazione, la location La Sirenetta ha ovviamente ampie scene che prendono spunto dalle zone marittime della Sardegna. Diversi punti della Gallura, così come Asinara che ha prestato alla produzione la magnifica tenuta di Castelsardo che rappresenta proprio il castello del principe Eric. E ancora; Aglientu, Santa Teresa di Gallura; località iconiche e che oltre la realizzazione filmica sono spesso meta di vacanzieri provenienti da tutto il mondo.

Chiaramente, per comprendere dove è stata girata La Sirenetta nel merito delle varie location, è doveroso sottolineare anche la presenza di numerose scene realizzate negli studios soprattutto per gli interni. La maggioranza delle rappresentazioni geografiche e naturali presenti nel remake è invece tutta italiana e sarda, come dimostrato dalla dominanza di Cala Moresca che concentra tutte le riprese del villaggio.

