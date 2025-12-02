L’Altro Ispettore, dove è stato girato: tutti i luoghi di Lucca e della Toscana presenti nella fiction Rai.

Location L’Altro Ispettore: dove è stata girata?

Siete curiosi di sapere qual è la Location della serie L’Altro Ispettore? Oggi andiamo a scoprire tutto sulla celebre fiction che da martedì 2 dicembre andrà in onda su Rai 1. Girata con il sostegno del Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana, L’Altro Ispettore promette di essere un capolavoro straordinario anche grazie al supporto di Toscana Film Commission. Ebbene sì, perchè lo sfondo di questa serie è proprio la meravigliosa regione Toscana, con tutte le sue meraviglie.

Come abbiamo anticipato, L’Altro Ispettore va in onda in prima serata su Rai 1 martedì 2 dicembre 2025. Le puntate saranno in tutto tre sotto la direzione di Paola Randi. Durante le vicende del protagonista Domenico Todaro, vedremo le meraviglie della città di Lucca, valorizzate grazie alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi e alla Fondazione Banca del Monte di Lucca che hanno sostenuto le riprese. Per la prima volta va in onda una fiction che ha come tematica la sicurezza sul lavoro, argomento di cui tanto si discute ma mai troppo, e chissà che tramutandolo in una serie tv non si riesca ad incrementare la sensibilità nel pubblico!

Location L’Altro Ispettore, tutti i luoghi che compaiono nella fiction

Dove è stata girata L’Altro Ispettore? La fiction di Rai 1 è stata girata prevalentemente nella città di Lucca, ma nel corso degli episodi vedremo anche la campagna Toscana. In particolare, però, saranno ripresi i punti più importanti di Lucca come il baluardo San Colombano, piazza Cittadella, Piazza San Frediano, Le Mura. E ancora, Piazza San Michele, il celebre Caffè Santa Zita e Bar Turandot, insieme a Pizzeria Pellegrini e alla pasticceria Pinelli in via Beccheria. Non solo, appariranno anche Chiasso Barletti, Piazza Napoleone e Piazza San Martino mentre ad un certo punto vedremo le cave di marmo di Carrara e Viareggio.

Come avrete intuito non si tratta di una semplice fiction, ma di un atto di servizio pubblico che ha addirittura ottenuto il il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Politiche Sociali per via del tema della sicurezza sul lavoro. Ecco cos’ha dichiarato Cristina Manetti, assessore alla cultura: “Ci spinge a prendere sempre più coscienza della necessità di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, un argomento oggi più che mai attuale. La fiction, ispirata a fatti realmente accaduti, è girata a Lucca, nei luoghi straordinari della nostra Toscana“.