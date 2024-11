Tutto pronto per un nuovo capitolo di una delle serie che negli ultimi anni è riuscita a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Stiamo parlando de L’Amica Geniale 4 con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino nei panni delle protagoniste. In attesa di conoscere i risvolti della trama, le nuove dinamiche e personaggi, in molti si sono chiesti qual è la location de L’Amica Geniale 4 e dove è stata girata la serie tv.

La location de L’Amica Geniale 4 è forse tra le più diversificate considerando la bellezza dei luoghi prescelti ma soprattutto la varietà dei luoghi in giro per il Paese. A differenza di altre pellicole e progetti che hanno spesso una dominanza dal punto di vista logistico, la serie tv è stata girata in diverse aree geografiche seppur con una discreta maggioranza per una città in particolare: Napoli. Tanti gli scorci e gli scenari – naturali e urbanistici – offerti dalla città partenopea e funzionali al racconto. Da Piazza Plebiscito passando per Spaccanapoli; piazza Mercato, i vicoli più caratteristici per ricostruire gli scenari e le atmosfere degli anni ottanta.

Location L’Amica Geniale 4, non solo Napoli: ecco dove è stata girata la serie tv

La location L’Amica Geniale 4 non si ferma però a Napoli; la serie tv è stata girata anche in diverse ambientazioni offerte dalla città di Firenze. Reminiscenze degli anni ottanta e stile urbanistico che rimanda alle fattezze di quel decennio; uno scenario suggestivo, particolare e che senza dubbio aggiunge intensità alle dinamiche che presto potremo assaporare de L’Amica Geniale 4.

L’excursus tra le location de L’Amica Geniale 4 procede verso Torino: anche la città piemontese ha offerto le proprie bellezze urbanistiche e naturali per diverse scene della serie tv. In particolare gli interni che rispecchiano il periodo di riferimento e una delle strade iconiche della città, Corso Vittorio Emanuele. Insomma, considerando dove è stata girata L’Amica Geniale 4, è lecito aspettarsi un turbinio di emozioni non solo dal punto di vista della trama.

