Location “Lea Un nuovo giorno”: dov’è stato girato?/ Ferrara: “Un gioiellino, emozioni visive”

Lea Un nuovo giorno: la fiction ambientata a Ferrara

Questa sera, martedì 8 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 debutta la fiction “Lea Un nuovo giorno”, ambientata all’Ospedale di Ferrara. La fiction, diretta da Isabella Leoni, è stata girata la scorsa estate nel capoluogo emiliano. “Inizialmente la location doveva essere diversa, dopo alcuni sopralluoghi abbiamo capito che non ci riportava quelle emozioni anche visive di cui avevamo bisogno nella serie. Ci siamo quindi indirizzati verso Ferrara e da subito è stato amore”, ha svelato la regista in conferenza stampa, come riporta Il Resto del Carlino. E ha aggiunto: “Ferrara è un gioiellino, una piccola città ma piena di bellezza e le persone ci hanno accolto a braccia aperte. Abbiamo avuto veramente un riscontro positivissimo da tutti”. Anna Valle, protagonista della serie nei panni di Lea, ha rivelato: “A Ferrara abbiamo girato davvero tutti in bicicletta non solo mentre interpretavamo i personaggi”.

Marina Crialesi, moglie Nicolò Zenga attrice in "Lea un nuovo giorno"/ "Ci siamo sposati: conta solo l'amore"

Ferrara location della fiction su Rai 1

La vicenda di Lea in ““ìLea Un nuovo giorno“si svolge tra le corsie delle Ospedale di Ferrara: “Partendo da Lea la trama affronta le tematiche delicate e commoventi delle storie delle infermiere, degli OSS, dei dottori e dei piccoli pazienti che animano la vita dell’Ospedale Estense”, ha spiegato la regista Isabella Leoni nelle note di regia. Già nelle prime scene della fiction “Lea Un nuovo giorno” si possono riconoscere alcuni luoghi simbolo della città: il Palazzo dei Diamanti nel Quadrivio degli Angeli, l’Acquedotto in piazza XXIV Maggio, il Castello Estense e la Basilica di San Giorgio. Figurazioni e comparse sono state selezionate innanzitutto nel territorio ferrarese da Rebecca Bottoni volto noto anche come presidente del Ferrara Buskers Festival, che in questo caso avrà il ruolo tecnicamente chiamato AOSM (cioè di organizzazione delle cosiddette ‘scene di massa’)

LEGGI ANCHE:

LEA UN NUOVO GIORNO/ Anticipazioni prima puntata e diretta: Lea incontra ArturoAnna Valle, chi è la protagonista di "Lea, un nuovo giorno"/ "Sono infermiera indisciplinata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA