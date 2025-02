Location Le onde del passato: l’Isola d’Elba fa da scenario alla fiction

Mercoledì 19 febbraio 2025, in prima serata su canale 5, va in onda la prima puntata de Le onde del passato, la nuova fiction Mediaset interpretata da Anna Valle e Giorgio Marchese e che racconta la storia di Anna Reali (Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri), amiche inseparabili che subiscono una terribile violenza durante una festa su uno yacht e che, 20 anni dopo quel terribile episodio, con le loro vite totalmente diverse, si ritrovano quando “lui è tornato”.

A rendere suggestiva la fiction è l’Isola d’Elba che, con i suoi luoghi mozzafiato e il suo mare splendido, ha accolto il cast che ha girato le varie puntate proprio sull’Isola. Tra le spiagge e i sentieri dell’Isola d’Elba, si sviluppa tutta la storia de L’onda del passato, ma quali sono effettivamente i luoghi dell’Isola?

Tutti i luoghi dell’Isola d’Elba in cui è stata girata Le onde del passato

Come tutte le fiction girate sulle isole, anche L’onda del passato è pronta a conquistare il pubblico di canale 5 con la bellezza della location Le onde del passato. Porto Azzurro, uno dei comuni dell’isola d’Elba, Marciana Marina e il Monte Capanne, luoghi situati in provincia di Livorno, sono alcuni dei luoghi in cui è stata girata la nuova fiction di canale 5.

Il B&B Le Sirene che dà il titolo che dà il titolo al libro che ha ispirato la storia e che nella fiction è gestito da Tamara, è stato ricostruito in una villa che si affaccia sulla spiaggia di Schiopparello, che si trova nei pressi di Portoferraio, un’altra delle località più note dell’isola d’Elba. Le località più famose dell’Isola d’Elba, dunque, faranno da scenario ad una fiction in cui non mancherà l’emozione e i colpi di scena.

